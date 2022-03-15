Генсекретар ООН попередив про можливу ядерну війну

Поки Захід вирішує, чи надавати Україні потужнішу зброю для протистояння російському агресору чи ні, Генсекретар ООН зрозумів, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни.
Про це повідомляє видання "Welt".
Заява
"Переважна більшість втрат серед цивільного населення та переважна більшість знищеної цивільної інфраструктури були завдані російськими збройними силами у війні з Україною, що може призвести до ескалації та глобального конфлікту", – зазначив Антоніу Гутерріш, чітко назвавши Росію агресором.
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Раніше він називав застосування ядерної зброї "немислимим". Наразі перспектива ядерного конфлікту перебуває, на думку генсека ООН, "у межах можливого".
Обстановка
- 14 березня президент України Володимир Зеленський вкотре попередив міжнародне співтовариство, що наступною жертвою Росії може бути якась країна, що входить до НАТО.
- "Минулого року я попереджав лідерів НАТО: якщо проти РФ не буде жорстких превентивних санкцій, вона піде війною. І я мав рацію. Повторю ще раз: якщо ви не закриєте наше небо, російські ракети впадуть і на вашу територію, на територію НАТО. Це лише питання часу", – нагадав Зеленський.
- Кандидат політичних наук, голова Громадської ліги Україна – НАТО Сергій Джердж вважає, що якщо президент РФ Володимир Путін розпочне ядерну війну, то Росія не впорається з ракетами НАТО.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.