Генсекретар ООН попередив про можливу ядерну війну

Поведінка Росії ні в кого не вселяє надії

У Білорусі пройшов референдум щодо дозволу Путіну розмістити ядерну зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"

Поки Захід вирішує, чи надавати Україні потужнішу зброю для протистояння російському агресору чи ні, Генсекретар ООН зрозумів, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни.

Про це повідомляє видання "Welt".

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"Переважна більшість втрат серед цивільного населення та переважна більшість знищеної цивільної інфраструктури були завдані російськими збройними силами у війні з Україною, що може призвести до ескалації та глобального конфлікту", – зазначив Антоніу Гутерріш, чітко назвавши Росію агресором.

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Раніше він називав застосування ядерної зброї "немислимим". Наразі перспектива ядерного конфлікту перебуває, на думку генсека ООН, "у межах можливого".

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