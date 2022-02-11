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"Фінляндизації" України не буде: Данілов назвав причину

Павло Заяць Павло Заяць
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11 лютого, 20:36
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Секретар РНБО нагадав про норми українського законодавства
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росії не вдасться реалізувати сценарій "фінляндизації" України, який передбачає її відмову від курсу на вступ до Євросоюзу та НАТО

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 11 лютого на брифінгу за підсумками засідання РНБО, коментуючи публікації західних ЗМІ щодо планів Кремля.

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"Щодо "фінляндизації" – хочу зазначити, у нас є норма Конституції. Для того щоб вона була змінена, вона повинна набрати 300 голосів депутатів у Раді. Я хочу подивитися, хто голосуватиме за те, щоб наша країна не була в НАТО, щоб не рухалася до Євросоюзу", – заявив він.

Коментуючи можливість "фінляндизації" України, Данілов також зазначив:

"На сьогодні Фінляндія вже закуповує F35 – це найсучасніші винищувачі, які є сьогодні у світі... У нас була умовна "фінляндизація", коли ми були позаблоковою державою, не мали відношення ні до кого. Чим це скінчилося – ми з вами бачили на власні очі".

Олексій Данілов
Олексій Данілов / Фото: Офіційний сайт президента України

Що сталося

Американське видання The New York Times написало, що на переговорах Заходу та Росії обговорюється можливість "фінляндизації" України, що має на увазі її "перетворення на нейтральну буферну державу".

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За інформацією видання, президент Франції Еммануель Макрон використав термін "холодної" війни, сказавши журналістам під час польоту до Москви, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі для деескалації відносин із Росією".

При цьому наголошується, що на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві Макрон заперечував цю заяву.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні ніхто не нав'язуватиме нейтралітет.

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Термін "фінляндизація"

Це термін, який відноситься до суворого нейтралітету Фінляндії під час холодної війни, який був закріплений у договорі 1948 року з Москвою, коли була висока напруженість у відносинах між Радянським Союзом і Заходом.

Договір гарантував Фінляндії, що їй не загрожує радянське вторгнення, але натомість вона погодилася не вступати до НАТО і дозволила СРСР значно впливати на свою внутрішню та зовнішню політику.

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