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У РНБО розглянули питання безпеки: Данілов розповів деталі

Павло Заяць Павло Заяць
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11 лютого, 19:07
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Учасники засідання обговорили ситуацію на кордоні та загрозу морської блокади
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На виїзному засіданні Ради національної безпеки та оборони України у Харкові було розглянуто низку внутрішніх та зовнішніх загроз для безпеки країни.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Перше питання, яке розглядали, – питання про загальну ситуацію та забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз. Питання розглядалося у таємному режимі", – розповів він.

Під час засідання було заслухано доповідь Держприкордонслужби про ситуацію біля українських кордонів у зв'язку з намірами РФ перекрити під приводом військово-морських навчань райони Чорного та Азовського морів.

"Ми розуміємо, що відбувається біля наших кордонів, що відбувається на території окупованої Автономної Республіки Крим, розуміємо, що відбувається на теренах Чорного та Азовського морів", – наголосив секретар РНБО.

Розглядалося питання отримання Україною міжнародної військово-технічної та фінансової допомоги.

"Йде допомога дуже потужна, на сьогодні ми прийняли вже 25 літаків із такою допомогою", – сказав Данілов.

Третє питання, яке розглядали на засіданні РНБО, – стан виконання закону України про основи національного опору, який набув чинності з 1 січня.

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"На сьогодні маємо максимально збільшити кількість наших військових, які займатимуться питанням територіальної оборони... Головнокомандувач збройних сил поставив завдання – кількість членів територіальної оборони має доходити до 2 млн громадян нашої країни, готових захищати країну у разі потреби", – повідомив секретар РНБО.

Як зазначив Данілов, також розглядалися питання щодо стратегії морської безпеки. Крім того, на засіданні обговорили направлення українського персоналу для участі в місії НАТО в Іраку.

"Ми відправимо туди невеликий контингент для виконання завдань, не пов'язаних із військовою компонентою", – пояснив він.

Наступне питання, за його словами, стосувалося застосування персональних та економічних санкцій.

Що обговорювали на минулому засіданні РНБО

Президент Володимир Зеленський 24 січня скликав термінове засідання РНБО, присвячена російській агресії та іншим загрозам нацбезпеці. Інформація про засідання просочилася у ЗМІ за лічені години до його початку.

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Заседание СНБО

Засідання РНБО / Фото: Офіційний сайт президента України

Зеленський за підсумками засідання РНБО повідомив, що перше питання засідання було пов'язано із ситуацією на сході України.

"Готові до всього, віримо у краще і робимо все, що потрібно, разом із нашими партнерами, нашими дипломатами та нашими військовими. Вони нас захищають, а нам треба захищати їх – бути спокійними та не кричати "Все пропало", – сказав він.

Також 24 січня обговорювалася ситуація з опалювальним сезоном та запасами газу на зиму у підземних сховищах. Президент запевнив, що підстав для занепокоєння немає.

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