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"Финляндизации" Украины не будет: Данилов назвал причину

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 февраля, 20:36
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Секретарь СНБО напомнил о нормах украинского законодательства
Данилов заявил, что Украина не откажется от курса на ЕС и НАТО
Данилов заявил, что Украина не откажется от курса на ЕС и НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

России не удастся реализовать сценарий "финляндизации" Украины, который предусматривает ее отказ от курса на вступление в Евросоюз и НАТО

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 11 февраля на брифинге по итогам заседания СНБО, комментируя публикации западных СМИ насчет планов Кремля.

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"Что казается "финляндизации" – хочу отметить, у нас есть норма Конституции. Для того, чтобы она была изменена, она должна набрать 300 голосов депутатов в Раде. Я хочу посмотреть, кто будет голосовать за то, чтобы наша страна не была в НАТО, чтобы не двигалась в Евросоюз", – заявил он.

Комментируя возможность "финляндизации" Украины, Данилов также отметил:

"На сегодняшний день Финляндия уже закупает F35 – это самые современные истребители, которые есть на сегодняшний день в мире... У нас была условная "финляндизация", когда мы были внеблоковым государством, не имели отношения ни к кому. Чем это кончилось – мы с вами видели собственными глазами".

Алексей Данилов
Алексей Данилов / Фото: Официальный сайт президента Украины

Что произошло

Американское издание The New York Times написало, что на переговорах Запада и России обсуждается возможность "финляндизации" Украины, что подразумевает ее "превращение в нейтральное буферное государство".

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По информации издания, президент Франции Эммануэль Макрон использовал термин "холодной" войны, сказав журналистам во время полета в Москву, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе для деэскалации отношений с Россией".

При этом отмечается, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Макрон отрицал это заявление.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине никто не будет навязывать нейтралитет.

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Термин "финляндизация"

Это термин, который относится к строгому нейтралитету Финляндии во время "холодной" войны, который был закреплен в договоре 1948 года с Москвой, когда была высока напряженность в отношениях между Советским Союзом и Западом.

Договор гарантировал Финляндии, что ей не грозит советское вторжение, но взамен она согласилась не вступать в НАТО и позволила СССР оказывать значительное влияние на свою внутреннюю и внешнюю политику.

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