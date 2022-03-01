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Це однозначно військовий злочин: Зеленський жорстко висловився про обстріл Харкова

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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1 березня, 02:22
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За масовані обстріли житлових кварталів Першої Столиці буде точно міжнародний трибунал, вважає глава держави
Зеленський записав відеозвернення до українців/Фото: колаж: "Сегодня"
Зеленський записав відеозвернення до українців/Фото: колаж: "Сегодня"

Російські сили у понеділок, 28 лютого, жорстоко обстріляли Харків із реактивної артилерії. Це однозначно воєнний злочин.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення та додав, що за цей злочин буде точно міжнародний трибунал.

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Деталі

"Російські сили сьогодні жорстоко обстріляли Харків із реактивної артилерії. Це однозначно військовий злочин. Мирне місто. Мирні житлові райони. Жодного військового об'єкта. Десятки записів очевидців доводять, що це – не окремий хибний залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють", – сказав президент.

Він також наголосив, що за цей злочин буде точно міжнародний трибунал.

"Це порушення всіх конвенцій. Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей. Тут Україна. Тут Європа. Тут 2022 рік. Зло, озброєне ракетами, бомбами та артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність вміє себе захищати" , – резюмував Зеленський.

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Нові втрати РФ

Українські захисники продовжують методично знищувати ворога . Цього разу нашим військовим допомогли Байрактари.

Під Лебедином Сумської області українські військові за допомогою Байрактарів знищили техніку окупантів – 96 ворожих танків, 20 градів та 8 бензовозів. Українські бійці дають гідну відсіч ворогові.

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