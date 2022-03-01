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Это однозначно военное преступление: Зеленский жестко высказался об обстреле Харькова

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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1 марта, 02:22
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За массированные обстрелы жилых кварталов Первой Столицы будет точно международный трибунал, считает глава государства
Зеленский записал видеообращение к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский записал видеообращение к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские силы в понедельник, 28 февраля, жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения и добавил, что за это преступление будет точно международный трибунал.

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"Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление. Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это – не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Русские знали, куда стреляют", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что за это преступление будет точно международный трибунал.

"Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей. Здесь Украина. Здесь Европа. Здесь 2022 год. Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать" ", – резюмировал Зеленский.

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Новые потери РФ

Украинские защитники продолжают методично уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байрактары.

Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.

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