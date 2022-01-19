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Є питання до Венедиктової – адвокат Порошенка щодо порушень у справі

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19 січня, 23:14
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Ігор Головань пояснив, що не так із викликом п'ятому президентові

Порядок денний п'ятому президентові України Петру Порошенку у справі про державну зраду, яку йому 17 грудня намагалися вручити співробітники ДБР, не відповідала вимогам українського законодавства.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" адвокат Порошенка Ігор Головань.

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Адвокат заявив, що у справі Порошенка не дотримувалася процесуальної чистоти. Зокрема, він зазначив, що на виклиці не було підпису генерального прокурора Ірини Венедиктової:

"Це був цинізм... Коли каже пані генеральний прокурор, що там були такі підписи, сякі підписи... У нас є відносно свіжа норма, коли скасували так звану депутатську недоторканність, 481, 482-2 статті Кримінально-процесуального кодексу, замість депутатської недоторканності з поваги до суспільства встановили додаткові гарантії для народних депутатів і написали, що підозра – тільки генеральний прокурор. Закріплено це – раніше так не було. Або особа, яка виконує обов'язки генерального прокурора. Генеральний прокурор Венедиктова пише, що вона 20-го на один день йде у календарну відпустку? Це ми всі з'ясовуватимемо, вони це ховають".

За словами адвоката, Венедиктова "саме 17 грудня це підписує, і 17 грудня це шоу невідомих людей, які кидалися на автомобіль Петра Порошенка з криками "виклик".

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"Хто міг подумати, що це співробітники ДБР, а не якісь бандити? Виявляється, вони ще тоді, 17-го, думали оголошувати підозру. Вони ховали ці виклик, але коли постало питання про запобіжний захід, ці виклик від 17 грудня були у матеріалах. Ми до них нарешті дісталися. А там написано, що 17-го викликається на 20 грудня, а у нас перший день не враховується триденний строк, тобто 17-го можна викликати лише на 21 грудня", – пояснив він.

Головань пояснив важливість цього факту:

"Люди думають, що це неважливо, а ми стверджуємо, що важливо. Так от, з 17 на 20 грудня, і не вказано процесуальний статус Петра Порошенка. Це означає, що виклик не відповідає вимогам закону, оскільки процесуальний статус має вказуватися..."

Справа Порошенка

  • Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру у держзраді 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
  • У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто, його відправили за місцем проживання, і навіть за місцем роботи.
  • Незадовго до цього, 17 грудня, слідчі ДБР намагалися особисто вручити виклик п'ятому президентові, проте Порошенко поїхав від них автомобілем. Того ж дня Порошенко відбув до закордонної поїздки, яка тривала місяць.
  • 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва, де його зустрічали прихильники.
  • Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
  • Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу у розмірі одного мільярда гривень.

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