"Якісь пранкери": Порошенко пояснив, чому не взяв повістку від ДБР

Порошенко не впізнав у людях правоохоронців, що прямують до нього.

П'ятий президент України Петро Порошенко під час свого повернення в Україну пояснив свій поспішний від'їзд від співробітників ДБР у грудні, через який вони не змогли вручити йому повістку. Про це політик розповів "Українській правді".

За словами Порошенка, він прийняв правоохоронців за пранкерів, тож поспішив від них сховатися.

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"У нас була дуже дивна позиція водія, бо ми справді запізнювалися на зустріч. Мій помічник мав сідати в іншу машину, і так було заплановано заздалегідь. Водія чомусь переклинило, і ми півтори хвилини не їхали, і, звичайно, це не призначалося для інших вух", – пояснив Порошенкові свої емоційні слова водієві.

П'ятий президент поспішив виїхати, бо не хотів мати справи з організаторами розіграшів. За його словами, він не знав, що це працівники ДБР.

"Я можу вам сказати, що мій помічник та охорона сказали, що там, на виході, стояли якісь пранкери, блогери. І я точно не знав, що це ДБР. Вони почали кричати, коли ми де-факто вже почали рухатися". І я не був налаштований спілкуватися із замовниками подібних справ", – сказав він.

Як Порошенко тікав від ДБР

17 грудня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити йому повістку про виклик на допит.

Цього не вдалося зробити, оскільки Порошенко швидко сів у свій автомобіль і поїхав.

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На відеозаписі ДБР видно, що слідчі йдуть до Порошенка та кажуть "Візьміть повістку". Проте політик сідає в машину і кричить водієві російською мовою: "Поїхали, ... твою матір!".

Повернення п'ятого президента