Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Влада Події

"Якісь пранкери": Порошенко пояснив, чому не взяв повістку від ДБР

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 18:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Порошенко не впізнав у людях правоохоронців, що прямують до нього.

П'ятий президент України Петро Порошенко під час свого повернення в Україну пояснив свій поспішний від'їзд від співробітників ДБР у грудні, через який вони не змогли вручити йому повістку. Про це політик розповів "Українській правді".

За словами Порошенка, він прийняв правоохоронців за пранкерів, тож поспішив від них сховатися.

Реклама

"У нас була дуже дивна позиція водія, бо ми справді запізнювалися на зустріч. Мій помічник мав сідати в іншу машину, і так було заплановано заздалегідь. Водія чомусь переклинило, і ми півтори хвилини не їхали, і, звичайно, це не призначалося для інших вух", – пояснив Порошенкові свої емоційні слова водієві.

П'ятий президент поспішив виїхати, бо не хотів мати справи з організаторами розіграшів. За його словами, він не знав, що це працівники ДБР.

"Я можу вам сказати, що мій помічник та охорона сказали, що там, на виході, стояли якісь пранкери, блогери. І я точно не знав, що це ДБР. Вони почали кричати, коли ми де-факто вже почали рухатися". І я не був налаштований спілкуватися із замовниками подібних справ", – сказав він.

Як Порошенко тікав від ДБР

17 грудня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити йому повістку про виклик на допит.

Цього не вдалося зробити, оскільки Порошенко швидко сів у свій автомобіль і поїхав.

Реклама

На відеозаписі ДБР видно, що слідчі йдуть до Порошенка та кажуть "Візьміть повістку". Проте політик сідає в машину і кричить водієві російською мовою: "Поїхали, ... твою матір!".

Повернення п'ятого президента

  • 17 січня Петро Порошенко повернувся до України із Варшави після закордонної поїздки. Літак із політиком на борту приземлився в аеропорту "Київ" о 9:05. Після прибуття на паспортному контролі у нього забрали паспорт та не віддавали близько 15 хвилин . Начебто весь цей час прикордонники засвідчувалися в особі Петра Порошенка.
  • Одразу після прильоту Порошенко вирушив до Печерського суду, де розглядалася справа про вибір запобіжного заходу. Засідання розпочалося об 11:00.
  • Після прильоту слідчі ДБР знову намагалися вручити Порошенку повістку, але він не взяв документів. Представниця держбюро Тетяна Саф'ян повідомила, що він не взяв документи. Своєю чергою, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що вручити повістку не вдалося через плутанину. За його словами, внаслідок тисняви слідчий спіткнувся і впав, а за цей час Порошенко з супроводжуючими залишив коридор.
  • 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". Порошенка підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Захоплять аеропорт, вимкнуть опалення та погасять зв'язок: навіщо Росії потрібна атака хакерів по Україні перед вторгненням Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)
Анна Ткаченко Загубили телефон та зустріли "інопланетян": як Порошенко з командою поверталися в Україну Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.95

Російський рубль (₽)

0.3643

Євро (€)

31.99

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

55 088

захворіло за тиждень в Україні

+96%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти