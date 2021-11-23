ЄС зняв санкції з 22 осіб з оточення Януковича

Під санкціями Євросоюзу залишаються сім із 22 українських екс-чиновників, проти яких запровадили обмеження у 2014 році. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедиктова.
За її словами, санкції було введено ЄС у 2014 році.
"У 2014 році ЄС застосував санкції стосовно 22 людина. Після щорічних переглядів залишаються в силі санкції стосовно семи людина", – написала Венедиктова.
Щоб санкції збереглися, потрібні вироки судів у справах стосовно колишніх чиновників. Наразі українські правоохоронні органи розслідують щодо них 20 кримінальних проваджень: вісім з них – у ДБР, сім – у НАБУ, три – у Нацполіції і два – у СБУ.
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Крім того, на даний час багато провадження зупинено через розшук підозрюваних, в інших йде збір доказів, є справи на фінальній стадії слідства, а також на стадії ознайомлення сторін із матеріалами розслідування, від швидкості якого залежить час передачі їх до суду.
"У 2021 році офіс генпрокурора чотири рази надсилав до Європейської служби зовнішньої діяльності інформацію про стан досудового розслідування у справах підсанкційних екс-чиновників", – сказала вона.
Санкції проти Януковича та його оточення
- У березні 2014 року Швейцарія заморозила рахунки 29 українських екс-чиновників . У тому числі було заморожено активних Януковичів на суму 70 мільйонів швейцарських франків (понад 69 млн доларів). Заморожування мало тривати три роки, проте його продовжували.
- 15 жовтня 2019 року латвійський суд вирішив конфіскувати 30 млн доларів екс-чиновників часів Януковича . Наразі питання повернення злочинних активів Україні вирішуватиметься на міжурядовому рівні.
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