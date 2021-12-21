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Звинувачують за 7 статтями. Дівчина Протасевича звернулася до Лукашенка із проханням

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
21 грудня, 11:51
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Софія Сапега наважилася на цей крок, мабуть, від безвиході
Софія Сапега (ліворуч) та Олександр Лукашенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Софія Сапега (ліворуч) та Олександр Лукашенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Громадянка РФ Софія Сапега, яку в Білорусі звинуватили за сімома статтями Кримінального кодексу, написала прохання про помилування на ім'я самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це її вітчим Сергій Дудич розповів в ефірі радіостанції Ехо Москви.

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За його словами, вся сім'я сподівається, що Лукашенко ухвалить позитивне рішення. Дудич додав, що чекатиме на рішення білоруської влади. На цей момент дівчина перебуває у Мінську під домашнім арештом.

Громадянку РФ звинувачують в:

  • умисних діях, спрямованих у розпалювання соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою соціальної належності (ч. 3 ст. 130);

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  • організації насильства та погроз його застосування щодо працівників органів внутрішніх справ та їхніх близьких (ч. 4 ст. 16 та ст. 364);

  • організації впливу на співробітників органів внутрішніх справ для зміни характеру їхньої законної діяльності, поширення наклепу та відомостей про них (ч. 4 ст. 16 та ст. 365);

  • організації насильства та погроз насильством щодо посадових осіб (ч. 4 ст. 16 та ч. 1 ст. 366);

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  • організації погрози вбивством, насильством, знищенням та пошкодженням майна щодо суддів (ч. 4 ст. 16 та ст. 389);

  • організації перешкоди професійної діяльності журналіста, а також примусу до відмови від поширення інформації із застосуванням насильства (ч. 4 ст. 16 та ст. 198);

  • умисному незаконному зборі, поширенні інформації про приватне життя та персональних даних іншої особи без її згоди (ч. 1 та 2 ст.203-1).

Затримання Сапеги та Протасевича

  • У неділю, 23 травня 2021 року, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли нібито про мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і це все заради арешту ексглавреда NEXTA Романа Протасевича. Також було затримано його дівчину. Пізніше його та дівчину перевели із СІЗО під домашній арешт.
  • За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, якщо лайнер не виконає екстрену посадку у Мінську
  • Пізніше в Мережі з'явилося відео з "зізнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі" та публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.

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