Звинувачують за 7 статтями. Дівчина Протасевича звернулася до Лукашенка із проханням

Громадянка РФ Софія Сапега, яку в Білорусі звинуватили за сімома статтями Кримінального кодексу, написала прохання про помилування на ім'я самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Про це її вітчим Сергій Дудич розповів в ефірі радіостанції Ехо Москви.
За його словами, вся сім'я сподівається, що Лукашенко ухвалить позитивне рішення. Дудич додав, що чекатиме на рішення білоруської влади. На цей момент дівчина перебуває у Мінську під домашнім арештом.
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Громадянку РФ звинувачують в:
умисних діях, спрямованих у розпалювання соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою соціальної належності (ч. 3 ст. 130);
організації насильства та погроз його застосування щодо працівників органів внутрішніх справ та їхніх близьких (ч. 4 ст. 16 та ст. 364);
організації впливу на співробітників органів внутрішніх справ для зміни характеру їхньої законної діяльності, поширення наклепу та відомостей про них (ч. 4 ст. 16 та ст. 365);
організації насильства та погроз насильством щодо посадових осіб (ч. 4 ст. 16 та ч. 1 ст. 366);
організації погрози вбивством, насильством, знищенням та пошкодженням майна щодо суддів (ч. 4 ст. 16 та ст. 389);
організації перешкоди професійної діяльності журналіста, а також примусу до відмови від поширення інформації із застосуванням насильства (ч. 4 ст. 16 та ст. 198);
умисному незаконному зборі, поширенні інформації про приватне життя та персональних даних іншої особи без її згоди (ч. 1 та 2 ст.203-1).
Затримання Сапеги та Протасевича
- У неділю, 23 травня 2021 року, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли нібито про мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і це все заради арешту ексглавреда NEXTA Романа Протасевича. Також було затримано його дівчину. Пізніше його та дівчину перевели із СІЗО під домашній арешт.
- За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, якщо лайнер не виконає екстрену посадку у Мінську
- Пізніше в Мережі з'явилося відео з "зізнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі" та публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.