Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

Дівчині Протасевича Сапезі висунули остаточні звинувачення

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 грудня, 13:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Справу росіянки Софії Сапеги незабаром буде передано до суду в Мінську
Роман Протасевич (ліворуч) та Софія Сапега (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Роман Протасевич (ліворуч) та Софія Сапега (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Слідчий комітет Білорусі висунув росіянці Софії Сапезі, яку разом із опозиціонером Романом Протасевичем затримали у Мінську наприкінці травня 2021 року, остаточні звинувачення.

Про це повідомляє російська служба новин BBC.

Реклама

Софію звинувачують за статтею розпалювання ворожнечі, їй загрожує до 6 років позбавлення волі. Це мінімальний строк за цією статтею з урахуванням досудової угоди зі слідством, яку уклала Сапега.

За даними джерел, дівчина перебуває у тяжкому психологічному стані, вона пригнічена та розгублена, не спить ночами.

Вітчим Сергій Дудич заявив, що звинувачення стало несподіванкою і для Софії, і адвокатів, і сім'ї.

Реклама

"Зі слів консула та адвоката можу сказати, що вона психологічно розчавлена цим обвинуваченням. До того, коли ми з нею спілкувалися, до середини жовтня, все-таки судова угода, вона не очікувала такого звинувачення, для неї це було ударом", – розповів Дудич.

Він додав, що була надія на екстрадицію замість суду, тоді як екстрадиція до Росії можлива лише після винесення вироку. Дата судового засідання наразі невідома.

Адвокати Софії Сапеги коментувати справу не можуть через підписання угоди про нерозголошення.

Реклама

Затримання Сапеги та Протасевича

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Найближчим часом може вирішитись доля Донбасу – експерти Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Другий термін Зеленського онлайн: як на Банковій готуються до наступних виборів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

5 грудня 1991. Перший президент України Леонід Кравчук прийняв присягу на вірність народу України. Одну руку він поклав на серце, а другу на Конституцію та Акт проголошення незалежності України.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

75 454

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти