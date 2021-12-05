Дівчині Протасевича Сапезі висунули остаточні звинувачення

Слідчий комітет Білорусі висунув росіянці Софії Сапезі, яку разом із опозиціонером Романом Протасевичем затримали у Мінську наприкінці травня 2021 року, остаточні звинувачення.
Про це повідомляє російська служба новин BBC.
Софію звинувачують за статтею розпалювання ворожнечі, їй загрожує до 6 років позбавлення волі. Це мінімальний строк за цією статтею з урахуванням досудової угоди зі слідством, яку уклала Сапега.
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За даними джерел, дівчина перебуває у тяжкому психологічному стані, вона пригнічена та розгублена, не спить ночами.
Вітчим Сергій Дудич заявив, що звинувачення стало несподіванкою і для Софії, і адвокатів, і сім'ї.
"Зі слів консула та адвоката можу сказати, що вона психологічно розчавлена цим обвинуваченням. До того, коли ми з нею спілкувалися, до середини жовтня, все-таки судова угода, вона не очікувала такого звинувачення, для неї це було ударом", – розповів Дудич.
Він додав, що була надія на екстрадицію замість суду, тоді як екстрадиція до Росії можлива лише після винесення вироку. Дата судового засідання наразі невідома.
Адвокати Софії Сапеги коментувати справу не можуть через підписання угоди про нерозголошення.
Затримання Сапеги та Протасевича
- У неділю, 23 травня, 2021 року у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли нібито про мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і це все заради арешту ексглавреда NEXTA Романа Протасевича. Також було затримано його дівчину. Пізніше його та дівчину перевели із СІЗО під домашній арешт.
- За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожували збити літак Ryanair, якщо лайнер не виконає екстрену посадку у Мінську
- Пізніше в Мережі з'явилося відео з "визнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі" та публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.