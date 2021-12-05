Девушке Протасевича Сапеге выдвинули окончательные обвинения

Следственный комитет Беларуси выдвинул россиянке Софье Сапеге, которую вместе с оппозиционером Романом Протасевичем задержали в Минске в конце мая 2021 года, окончательные обвинения.
Об этом сообщает российская служба новостей BBC.
Софью обвиняют по статье о разжигании вражды, ей грозит до 6 лет лишения свободы. Это минимальный срок по этой статье с учетом досудебного соглашения со следствием, которое заключила Сапега.
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По данным источников, девушка находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, не спит по ночам.
Отчим Сергей Дудич заявил, что обвинение стало неожиданностью и для Софьи, и для адвокатов, и для семьи.
"Со слов консула и адвоката могу сказать, что она психологически раздавлена этим обвинением. До того, когда мы с ней общались, до середины октября, все-таки судебное соглашение, она не ожидала такого обвинения, для нее это было ударом", – рассказал Дудич.
Он добавил, что была надежда на экстрадицию вместо суда, в то время как экстрадиция в Россию возможна только после вынесения приговора. Дата судебного заседания пока неизвестна.
Адвокаты Софьи Сапеги комментировать дело не могут из-за подписания соглашения о неразглашении.
Задержание Сапеги и Протасевича
- В воскресенье, 23 мая, 2021 года в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка. Позже его и девушку перевели из СИЗО под домашний арест.
- По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.
- Позже в Сети появилось видео с "признанием" Софьи Сапеги, что она является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси" и публиковала личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.