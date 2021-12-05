Девушке Протасевича Сапеге выдвинули окончательные обвинения

Дело россиянки Софьи Сапеги скоро будет передано в суд в Минске

Роман Протасевич (слева) и Софья Сапега (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Следственный комитет Беларуси выдвинул россиянке Софье Сапеге, которую вместе с оппозиционером Романом Протасевичем задержали в Минске в конце мая 2021 года, окончательные обвинения.

Об этом сообщает российская служба новостей BBC.

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Софью обвиняют по статье о разжигании вражды, ей грозит до 6 лет лишения свободы. Это минимальный срок по этой статье с учетом досудебного соглашения со следствием, которое заключила Сапега.

По данным источников, девушка находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, не спит по ночам.

Отчим Сергей Дудич заявил, что обвинение стало неожиданностью и для Софьи, и для адвокатов, и для семьи.

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"Со слов консула и адвоката могу сказать, что она психологически раздавлена этим обвинением. До того, когда мы с ней общались, до середины октября, все-таки судебное соглашение, она не ожидала такого обвинения, для нее это было ударом", – рассказал Дудич.

Он добавил, что была надежда на экстрадицию вместо суда, в то время как экстрадиция в Россию возможна только после вынесения приговора. Дата судебного заседания пока неизвестна.

Адвокаты Софьи Сапеги комментировать дело не могут из-за подписания соглашения о неразглашении.

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Задержание Сапеги и Протасевича