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Що відбувається на Донбасі: "Свобода слова Савіка Шустера"

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 лютого, 14:46
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Політики пояснять, що буде, якщо Росія визнає "Л/ДНР"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять загострення на Донбасі, де бойовики обстріляли школи, садочки та житлові будинки.

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Політики та експерти також поговорять про ультиматум Путіна – чи має Україна майбутнє в НАТО. А також, що буде, якщо Росія визнає незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Гостями студії будуть:

  • президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко;
  • лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк;
  • голова партії "Сила та Честь", голова СБУ (2003-2005) Ігор Смешко;
  • міністр оборони України (2019-2020) Андрій Загороднюк;
  • міністр закордонних справ України (2007-2009) Володимир Огризко;
  • лідер партії "НАШІ" Євген Мураєв;
  • народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич;
  • лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький;
  • головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Також на програму були запрошені:

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  • віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук;
  • міністр оборони України Олексій Резніков;
  • міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;
  • секретар РНБО України Олексій Данілов;
  • голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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