Что происходит на Донбассе: "Свобода слова Савика Шустера"

Политики объяснят, что будет, если Россия признает "Л/ДНР"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят обострение на Донбассе, где боевики обстреляли школы, садики и жилые дома.

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Политики и эксперты также поговорят об ультиматуме Путина – есть ли у Украины будущее в НАТО. А также, что будет, если Россия признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР"

Гостями студии будут:

президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;

лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк;

глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003-2005) Игорь Смешко;

министр обороны Украины (2019-2020) Андрей Загороднюк;

министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко;

лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев;

народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич;

лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;

главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Также на программу были приглашены:

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