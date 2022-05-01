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Чорновол показала Джолі, що в Україні є своя Лара Крофт (фото)

Павло Заяць Павло Заяць
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1 травня, 19:04
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Учасниця війни з Росією підірвала соцмережі яскравими фото
Тетяна Чорновол відповіла Анджеліні Джолі
Тетяна Чорновол відповіла Анджеліні Джолі / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексдепутатка Верховної Ради, учасниця війни проти Росії Тетяна Чорновол прокоментувала візит до Львова голівудської суперзірки Анджеліни Джолі, відомої роллю супергероїні Лари Крофт.

"Вилізла з байраку в інтернет, а там вся стрічка в Анджеліні Джолі. Я ревную, в нашій країні є своя Лара Крофт", – написала Чорновол у Facebook і виклала власні фото.

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Інтернет-користувачі в захваті коментують світлини:

"Ти крута. Всім тебе ставлю в приклад. Навіть чоловікам.

Анджеліна точно не вміє стріляти зі "Стугни", тим паче так влучно, як ти!

Вона тільки в фільмах Лара Крофт... а Ви, Тетяно, по життю.

Респект Тетяні! Струнка, гнучка, має добрий зір, влучно стріляє, іще й заступник комвзводу! Дійсно краща!!!"

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Нагадаємо, що Анджеліна Джолі вже кілька років є послом доброї волі ООН. Актриса надає допомогу біженцям із різних країн та курує гуманітарні питання. Напередодні актриса з власної ініціативи прибула у Львів, спричинивши в місті справжній фурор. Сайт "Сьогодні" зібрав найкращі меми, що з'явилися після візиту Джолі до однієї з львівських кав'ярень.

Тетяна Чорновол зі "Стугни" знищила два ворожі танки, "Ураган" та БТР

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол має звання молодшого лейтенанта і служить на посаді оператора ПТРК "Стугна".

Її підрозділ вів бойові дії під Черніговом. На рахунку Чорновол чимало знищеної техніки російських окупантів.

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Як розповіла нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, на особистому рахунку Чорновол – два ворожі танки, "Ураган" та БТР.

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