Чорновол показала Джоли, что в Украине есть своя Лара Крофт (фото)

Экс-депутат Верховной Рады, участница войны против России Татьяна Чорновол прокомментировала визит во Львов голливудской суперзвезды Анджелины Джоли, известной по роли супергероини Лары Крофт
"Вылезла из байрака в Интернет, а там вся лента в Анджелине Джоли. Я ревную, в нашей стране есть своя Лара Крофт", – написала Чорновол в Facebook и выложила собственные фото.
Интернет-пользователи в восторге комментируют фотографии:
"Ты крутая. Всем тебя ставлю в пример. Даже мужчинам.
Анджелина точно не умеет стрелять из "Стугны", тем более так точно, как ты!
Она только в фильмах Лара Крофт... а Вы, Татьяна, по жизни.
Респект Татьяне! Стройная, гибкая, имеет хорошее зрение, метко стреляет еще и замком взвода! Действительно лучше!!!"
Напомним, что Анджелина Джоли уже несколько лет является послом доброй воли ООН. Актриса оказывает помощь беженцам из разных стран и занимается гуманитарными вопросами. Накануне актриса по собственной инициативе прибыла во Львов, чем произвела в городе настоящий фурор. Сайт "Сегодня" собрал лучшие мемы, появившиеся после визита Джоли в одну из львовских кофеен.
Татьяна Чорновол из "Стугны" уничтожила два вражеских танка, "Ураган" и БТР
Бывшая народная депутат Татьяна Черновол имеет звание младшего лейтенанта и служит в должности оператора ПТРК "Стугна".
Ее подразделение вело боевые действия под Черниговом. На счету Чорновол – немало уничтоженной техники российских оккупантов.
Как рассказала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, на личном счету Чорновол – два вражеских танка, "Ураган" и БТР.