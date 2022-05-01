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Чорновол показала Джоли, что в Украине есть своя Лара Крофт (фото)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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1 мая, 19:04
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Участница войны с Россией взорвала соцсети яркими фото
Татьяна Чорновол ответила Анджелине Джоли
Татьяна Чорновол ответила Анджелине Джоли / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-депутат Верховной Рады, участница войны против России Татьяна Чорновол прокомментировала визит во Львов голливудской суперзвезды Анджелины Джоли, известной по роли супергероини Лары Крофт

"Вылезла из байрака в Интернет, а там вся лента в Анджелине Джоли. Я ревную, в нашей стране есть своя Лара Крофт", – написала Чорновол в Facebook и выложила собственные фото.

Интернет-пользователи в восторге комментируют фотографии:

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"Ты крутая. Всем тебя ставлю в пример. Даже мужчинам.

Анджелина точно не умеет стрелять из "Стугны", тем более так точно, как ты!

Она только в фильмах Лара Крофт... а Вы, Татьяна, по жизни.

Респект Татьяне! Стройная, гибкая, имеет хорошее зрение, метко стреляет еще и замком взвода! Действительно лучше!!!"

Напомним, что Анджелина Джоли уже несколько лет является послом доброй воли ООН. Актриса оказывает помощь беженцам из разных стран и занимается гуманитарными вопросами. Накануне актриса по собственной инициативе прибыла во Львов, чем произвела в городе настоящий фурор. Сайт "Сегодня" собрал лучшие мемы, появившиеся после визита Джоли в одну из львовских кофеен.

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Татьяна Чорновол из "Стугны" уничтожила два вражеских танка, "Ураган" и БТР

Бывшая народная депутат Татьяна Черновол имеет звание младшего лейтенанта и служит в должности оператора ПТРК "Стугна".

Ее подразделение вело боевые действия под Черниговом. На счету Чорновол – немало уничтоженной техники российских оккупантов.

Как рассказала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, на личном счету Чорновол – два вражеских танка, "Ураган" и БТР.

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Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
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