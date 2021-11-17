Bellingcat опублікував розслідування щодо "вагнерівців": аналогів спецоперації не було

Операція з доставки в Україну десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнера" вважається унікальною операцією спецслужб України, аналогів якої не було.
Про це йдеться в опублікованому звіті розслідування Bellingcat за участю The Insider, яке тривало рік.
Обставини
У розслідуванні сказано, що українським розвідникам, які працювали під виглядом охоронної компанії при "Роснафті", вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнера", причетних до військових злочинів в Україні.
Далі по темі
"Ця спецоперація, яка не має аналогів за своєю складністю і масштабом, повинна була завершитися примусовим приземленням літака з кількома десятками бойовиків на території України, однак в останній момент, коли "вагнерівці" вже прямували до мінського аеропорту, операцію було "перенесено" після зустрічі розвідників з політичним керівництвом, що закінчилося арештом найманців силами білоруського КДБ", – йдеться у звіті.
У першій частині розслідування розповідається про те, як українським розвідникам вдалося завербувати бойовиків ПВК Вагнера та отримати з їхніх рук прямі докази їхньої участі у військових злочинах.
Скандальна операція
- 15 листопада журналіст Юрій Бутусов написав у Фейсбуці, що колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони (2016-2020 роки) Василя Бурбу звільнили з військової служби за свідчення, які він дав Тимчасовій слідчій комісії парламенту у справі про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".
- 10 вересня голова слідчої комісії ВР нардеп Мар'яна Безугла заявляла, що нібито спецоперації з "вагнерівців" не було.
- У вересні американський телеканал CNN випустив своє розслідування про спецоперацію із затримання російських найманців. В Офісі президента України відреагували на матеріал журналістів, натякнувши, що у ньому помітна " рука Кремля ".
- Генпрокурор України Ірина Венедиктова заявляла, що в зв'язку з розслідуванням щодо вагнерівців країну намагалися втягнути в міжнародний скандал.