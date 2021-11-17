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Bellingcat опублікував розслідування щодо "вагнерівців": аналогів спецоперації не було

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 листопада, 17:41
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Опубліковано звіт розслідування Bellingcat за участю The Insider, яке тривало рік
Засновник ПВК «МАР» Олексій Марушенко, другий зліва / Колаж "Сьогодні"
Засновник ПВК «МАР» Олексій Марушенко, другий зліва / Колаж "Сьогодні"

Операція з доставки в Україну десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнера" вважається унікальною операцією спецслужб України, аналогів якої не було.

Про це йдеться в опублікованому звіті розслідування Bellingcat за участю The Insider, яке тривало рік.

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Обставини

У розслідуванні сказано, що українським розвідникам, які працювали під виглядом охоронної компанії при "Роснафті", вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнера", причетних до військових злочинів в Україні.

"Ця спецоперація, яка не має аналогів за своєю складністю і масштабом, повинна була завершитися примусовим приземленням літака з кількома десятками бойовиків на території України, однак в останній момент, коли "вагнерівці" вже прямували до мінського аеропорту, операцію було "перенесено" після зустрічі розвідників з політичним керівництвом, що закінчилося арештом найманців силами білоруського КДБ", – йдеться у звіті.

У першій частині розслідування розповідається про те, як українським розвідникам вдалося завербувати бойовиків ПВК Вагнера та отримати з їхніх рук прямі докази їхньої участі у військових злочинах.

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Скандальна операція

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