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Пісня "Батько наш Бандера" потрапила в бан Facebook

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 жовтня, 13:38
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Підставою для блокування було порушення стандартів спільноти
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

Соціальна мережа Facebook заблокувала відео національної академічної чоловічої хорової капели "Дударик" зі Львова, де співаки виконують відому пісню "Батько наш Бандера". Патріотичний хіт став популярним завдяки флешмобу.

Причиною блокування назвали "порушення стандартів спільноти" та "пропаганду ненависті та образ". Про це повідомили на сторінці капели у Facebook.

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Ймовірно, Facebook вирішив заблокувати ролик через велику кількість скарг користувачів, які не люблять Бандеру та присвячений йому музичний твір. У Facebook запевняють, що запровадили такі правила для захисту окремих груп людей.

Фото: скріншот
Фото: скріншот

На сторінці капели "Дударик" повідомили, що їхні члени заспівали пісню "Батько наш Бандера" для підтримки флешмобу, який поширюється в українських соцмережах, та закликали подивитися заблоковане Facebook відео на YouTube.

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Звідки взявся Бандера-челендж?

  • 13 жовтня в Мережу потрапило відео, як в одній зі шкіл Києва учні провчили вчительку, яка висловлює свої проросійські погляди. Школярі запустили флешмоб з піснею, присвяченою Степану Бандері.
  • Патріотична пісня популярна вже давно, але тільки нещодавно вона стала трендовою в соціальній мережі TikTok. У популярному додатку інші діти почали масово записувати подібні патріотичні ролики – вони співають вдома, в шкільних коридорах і класах.
  • Пізніше з'ясувалося, що київські школярі були не першими. Виявляється, ініціатори флешмобу – одинадцятикласниці львівського ліцею, які стверджують, що заспівали пісню, щоб підтримати патріотичні рухи в Україні та насолити "за поребриком".
  • Флешмоб школярів днями підхопив вокальний ансамбль "Пентархія", виконавши цю пісню в будинку, де народився Степан Бандера.

Як ми писали, нещодавно народний депутат Ілля Кива влаштував стрілянину через Бандеру – так він з автоматом в руках відсвяткував річницю смерті лідера українських націоналістів.

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