Песня "Батько наш Бандера" попала в бан Facebook

Основанием для блокировки было нарушение стандартов сообщества

Фото: коллаж "Сегодня"

Социальная сеть Facebook заблокировала видео национальной академической мужской хоровой капеллы "Дударик" из Львова, где певцы исполняют известную песню "Батько наш Бандера". Патриотический хит стал популярный благодаря флешмобу.

Причиной блокировки назвали "нарушение стандартов сообщества" и "пропаганду ненависти и оскорблений". Об этом сообщили на странице капеллы в Facebook.

Реклама

Вероятно, Facebook решил заблокировать ролик из-за большого количества жалоб пользователей, которые не любят Бандеру и посвященное ему музыкальное произведение. В Facebook уверяют, что ввели такие правила для защиты отдельных групп людей.

Фото: скриншот

На странице капеллы "Дударик" сообщили, что их члены спели песню "Батько наш Бандера" для поддержки флешмоба, который распространяется в украинских соцсетях, и призвали посмотреть заблокированное Facebook видео в YouTube.

Реклама

Откуда взялся Бандера-челлендж?

13 октября в Сеть попало видео, как в одной из школ Киева ученики проучили учительницу, которая выражает свои пророссийские взгляды. Школьники запустили флешмоб с песней, посвященной Степану Бандере.

Патриотическая песня популярна уже давно, но только недавно она стала трендовой в социальной сети TikTok. В популярном приложении другие дети начали массово записывать подобные патриотические ролики – они поют дома, в школьных коридорах и классах.

Позже выяснилось, что киевские школьники были не первыми. Оказывается, инициаторы флешмоба – одиннадцатиклассницы львовского лицея, которые утверждают, что спели песню, чтобы поддержать патриотические движения в Украине и насолить "за поребриком".

Флешмоб школьников на днях подхватил вокальный ансамбль "Пентархия", исполнив эту песню в доме, где родился Степан Бандера.

Как мы писали, недавно народный депутат Илья Кива устроил стрельбу из-за Бандеры – так он с автоматом в руках отпраздновал годовщину смерти лидера украинских националистов.