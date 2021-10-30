Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн ⚽ Шахтер - Десна: онлайн 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

Песня "Батько наш Бандера" попала в бан Facebook

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 октября, 13:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Основанием для блокировки было нарушение стандартов сообщества
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Социальная сеть Facebook заблокировала видео национальной академической мужской хоровой капеллы "Дударик" из Львова, где певцы исполняют известную песню "Батько наш Бандера". Патриотический хит стал популярный благодаря флешмобу.

Причиной блокировки назвали "нарушение стандартов сообщества" и "пропаганду ненависти и оскорблений". Об этом сообщили на странице капеллы в Facebook.

Реклама

Вероятно, Facebook решил заблокировать ролик из-за большого количества жалоб пользователей, которые не любят Бандеру и посвященное ему музыкальное произведение. В Facebook уверяют, что ввели такие правила для защиты отдельных групп людей.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

На странице капеллы "Дударик" сообщили, что их члены спели песню "Батько наш Бандера" для поддержки флешмоба, который распространяется в украинских соцсетях, и призвали посмотреть заблокированное Facebook видео в YouTube.

Реклама

Откуда взялся Бандера-челлендж?

  • 13 октября в Сеть попало видео, как в одной из школ Киева ученики проучили учительницу, которая выражает свои пророссийские взгляды. Школьники запустили флешмоб с песней, посвященной Степану Бандере.
  • Патриотическая песня популярна уже давно, но только недавно она стала трендовой в социальной сети TikTok. В популярном приложении другие дети начали массово записывать подобные патриотические ролики – они поют дома, в школьных коридорах и классах.
  • Позже выяснилось, что киевские школьники были не первыми. Оказывается, инициаторы флешмоба – одиннадцатиклассницы львовского лицея, которые утверждают, что спели песню, чтобы поддержать патриотические движения в Украине и насолить "за поребриком".
  • Флешмоб школьников на днях подхватил вокальный ансамбль "Пентархия", исполнив эту песню в доме, где родился Степан Бандера.

Как мы писали, недавно народный депутат Илья Кива устроил стрельбу из-за Бандеры – так он с автоматом в руках отпраздновал годовщину смерти лидера украинских националистов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

156 258

заболело за неделю в Украине

+25%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять