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У Раді підтримали флешмоб школярів і заспівали хіт про Бандеру (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
21 жовтня, 17:14
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Нещодавно в навчальних закладах Києва та Львова запустили вірусну пісню, яку підхопили і депутати
Депутати підтримали флешмоб школярів. Колаж "Сьогодні"
Депутати підтримали флешмоб школярів. Колаж "Сьогодні"

Депутати "Європейської солідарності" прямо у Верховній Раді виконали патріотичний хіт "Батько наш – Бандера, Україна – мати". Відповідне відео опублікував в Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що вірусний флешмоб з київської школи прийшов до Верховної Ради.

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"Батько наш – Бандера, Україна – мати,

ми за Україну йдемо воювати.

Батько наш – Бандера, Україна – мати,

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ми за Україну йдемо воювати".

Звідки взявся Бандера-челендж?

  • 13 жовтня в Мережу потрапило відео, як в одній зі шкіл Києва учні провчили вчительку, яка висловлює свої проросійські погляди. Школярі запустили флешмоб з піснею, присвяченою Степану Бандері.
  • Патріотична пісня популярна вже давно, але тільки нещодавно вона стала трендовою в соціальній мережі TikTok. У популярному додатку інші діти почали масово записувати подібні патріотичні ролики – вони співають вдома, в шкільних коридорах і класах.
  • Пізніше з'ясувалося, що київські школярі були не першими. Виявляється, ініціатори флешмобу – одинадцятикласниці львівського ліцею, які стверджують, що заспівали пісню, щоб підтримати патріотичні рухи в Україні та насолити "за поребриком".
  • Флешмоб школярів днями підхопив вокальний ансамбль "Пентархія", виконавши цю пісню в будинку, де народився Степан Бандера.

Як ми писали, нещодавно народний депутат Ілля Кива влаштував стрілянину через Бандеру – так він з автоматом в руках відсвяткував річницю смерті лідера українських націоналістів.

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