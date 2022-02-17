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Атака Станиці – це пряме порушення "Мінська": в Раді жорстко "наїхали" на РФ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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17 лютого, 14:48
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Половина Станиці Луганської залишилася без електрики
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від фракції "Слуга народу" та голова Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева заявила, що через обстріл у Станиці Луганській перший пункт Мінських домовленостей було порушено.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Пряме порушення"

"Сьогодні у Станиці Луганській сталися обстріли. Це факт прямого порушення домовленостей, що сталися в Берліні (зустріч радників у "нормандському форматі" – ред.). Очікуємо на термінову реакцію наших партнерів", – сказала вона.

Що сталося

Станом на ранок 17 лютого у Станиці Луганській тривали обстріли. Снаряди потрапили до дитячого садка – дітей евакуювали. Про це сайту "Сьогодні" повідомили в Міністерстві оборони України.

Наголошується, що половина Станиці Луганської залишилася без електрики. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.

У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС
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Нагадаємо, в Мережі російські окупанти звинувачували українських військових у тому, що вони начебто обстріляли територію ОРДЛО. У пресслужбі штабу ООС "Сьогодні" повідомили, що це фейкова інформація.

Загроза з боку Росії

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