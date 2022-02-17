Атака Станицы – это прямое нарушение "Минска": в Раде жестко "наехали" на РФ

Половина Станицы Луганской осталась без электричества

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева заявила, что из-за обстрелов в Станице Луганской первый пункт Минских договоренностей был нарушен.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24".

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"Прямое нарушение"

"Сегодня в Станице Луганской произошли обстрелы. Это факт прямого нарушения договоренностей, которые прошли в Берлине (встреча советников в "нормандском формате" – ред.). Ожидаем срочную реакцию наших партнеров", – сказала она.

Что произошло

По состоянию на утро 17 февраля в Станице Луганской продолжались обстрелы. Снаряды попали в детский сад – детей эвакуировали. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что половина Станицы Луганской осталась без электричества. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.

В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС 1 /7

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Напомним, в Сети российские оккупанты обвиняли украинских военных в том, что они якобы обстреляли территорию ОРДЛО. В пресс-службе штаба ООС "Сегодня" сообщили, что это фейковая информация.

Угроза со стороны России