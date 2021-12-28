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10 кроків по Донбасу — Кулеба розкрив сенс нового плану України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 грудня, 18:19
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До цієї ініціативи залучені учасники "норманської четвірки" та США
Кулеба розповів про стратегію досягнення миру на Донбасі / Колаж "Сьогодні"
Кулеба розповів про стратегію досягнення миру на Донбасі / Колаж "Сьогодні"

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба трохи розповів про 10 кроків стратегії виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які розробив Київ. Як заявляв раніше президент України Володимир Зеленський, ця стратегія включає залучення до реалізації цих 10 кроків учасників "Нормандського формату" та США.

Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю агенції "РБК-Україна" .

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"Це комплексна спроба зрушити з мертвої точки переговорний процес. Але по суті, ці 10 кроків не змінюють ані Мінських домовленостей, ані формату функціонування ТКГ чи Нормандського формату. Ні, це набір ініціатив, які дозволяють зрушити з мертвої точки і прийти, зокрема, і до ухвалення кластерів, і зрештою до припинення російської агресії проти України та деокупації наших територій", — розповів Дмитро Кулеба.

Відповідно до раніше зроблених заяв, стратегія із десяти кроків вже передана США, Франції, Німеччині та РФ. Володимир Зеленський назвав її складним документом.

Ситуація на Донеччині

  • Наразі ми спостерігаємо загострення ситуації на Донбасі. За даними штабу ООС, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. В одному випадку застосовувалося заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
  • Через загострення на фронті останніми днями українська сторона у Тристоронній контактній групі скликала на 28 грудня позачергове засідання у форматі робочої підгрупи з безпеки.
  • При цьому 22 грудня офіс Президента України повідомляв про очікування відновлення на Донбасі перемир'я. Про це домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.
  • Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що на окуповані території Донбасу завозять із Росії товари військового призначення під виглядом "гуманітарного конвою".

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