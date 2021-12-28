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10 шагов по Донбассу — Кулеба раскрыл смысл нового плана Украины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 декабря, 18:19
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К данной инициативе привлечены участники "нормандской четверки" и США
Кулеба рассказал о стратегии по достижению мира на Донбассе / Коллаж "Сегодня"
Кулеба рассказал о стратегии по достижению мира на Донбассе / Коллаж "Сегодня"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба немного рассказал о 10 шагах стратегии выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, которые разработал Киев. Как заявлял раньше президент Украины Владимир Зеленский, эта стратегия включает привлечение к реализации этих 10 шагов участников "Нормандского формата" и США.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью агентству "РБК- Украина".

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"Это комплексная попытка сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс. Но по сути эти 10 шагов не изменяют ни Минских договоренностей, ни формата функционирования ТКГ или Нормандского формата. Это набор инициатив, позволяющих сдвинуться с мертвой точки и прийти, в частности, и к принятию кластеров, и, наконец, к прекращению российской агрессии против Украины и деоккупации наших территорий", — рассказал Дмитрий Кулеба.

Согласно ранее сделанным заявлениям, стратегия из десяти шагов уже передана США, Франции, Германии и РФ. Владимир Зеленский назвал ее сложным документом.

Ситуация на Донбассе

  • Сейчас мы наблюдаем обострение ситуации на Донбассе. По данным штаба ООС, 27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. В одном случае применялось запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
  • Из-за обострения на фронте в последние дни украинская сторона в Трехсторонней контактной группе созывала на 28 декабря внеочередное заседание в формате рабочей подгруппы по безопасности.
  • При этом 22 декабря Офис президента Украины сообщал об ожидании восстановления на Донбассе перемирия. Об этом договорились участники Трехсторонней контактной группы.
  • Главное управление разведки Минобороны сообщило, что на оккупированные территории Донбасса завозят из России товары военного назначения под видом "гуманитарного конвоя".

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