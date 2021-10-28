Вибори у Харкові: як Добкін і Терехов влаштовували суперечки, не підбираючи виразів

Ігор Терехов та Михайло Добкін – лідери електоральних симпатій у Харкові за всіма соцопитуваннями

За результатами соцопитувань, на майбутніх виборах мера Харкова впевнено лідирують два кандидати: тимчасово виконуючий повноваження Харківського міського голови Ігор Терехов, який балотувався від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків", та лідер ГО "Наш Дім – Харків" самовисуванець Михайло Добкін.

Як один про одного відгукуються політичні суперники – сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші цитати.

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Не політик, а маріонетка

Михайло Добкін про свого головного конкурента відгукується зневажливо. В інтерв'ю для YouTube-каналу Klymenko Time політик стверджує, що Терехов не самостійний гравець, а ним хтось керує:

"Я не стежу за Тереховим. Він мені за великим рахунком нецікавий. Він трішки сіренький, трішки бліденький, трохи сивий – він безликий. Я стежу за тими, хто ним керує. Це більш серйозні люди зі своїм характером, зі своєю харизмою. І ці люди вдягли Терехова на руку, як Петрушку, і з такого лялькового театру, із-за ширмочки, керують ним і процесами, що відбуваються в Харкові", – прокоментував Добкін.

Надто товариський під час пандемії

Добкін активно критикує Терехова через його соціальні пориви. Тимчасовий голова Харкова часто влаштовує масові заходи та урочисті відкриття у рамках передвиборчої кампанії, незважаючи на карантинні обмеження:

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"23-24 числа у Харкові під егідою виконувача обов'язків міського голови проводитиметься величезний фестиваль, на який звозять за рознарядкою міського управління освіти вчителів, батьків та дітей старших класів. Для того, щоб показати, як народ тріумфує на святі людину, яку хочуть обрати. Мені навіть складно уявити, яка ціна цього свята", – обурився Михайло Маркович у нещодавньому ефірі програми "Народ проти з Наташею Влащенко".

Цікаве спостереження: майже завжди Добкін намагається звернутися до свого конкурента, згадуючи лише його посаду. Прізвище Терехова у своїх промовах політик свідомо уникає.

Таємниця смерті Кернеса

Під час перебування покійного мера Харкова Геннадія Кернеса у клініці "Шаріте" хтось із оточення міського голови роздобув його електронний підпис. Потім завдяки цьому підпису від його імені висували людей на посади. Таку гучну заяву Добкін зробив в ефірі програми "Хард з Влащенко":

"Я знайду папери та з'ясую їхню природу походження, за якими від його імені висували людей на конкретні посади за його відсутності. І тоді ми розглянемо цей клубок повністю. Чому він не розмотаний сьогодні? Все просто. Тривалий час поліція в Харківській області працювала на те , щоб це приховати, бо одним із учасників усіх цих дій був безпосередньо на той момент міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, він і його найближча команда... Поліція все спускала на гальмах... Прокуратура Харківської області робила все для того, щоб ці документи далі розслідували, але оскільки це була підслідність поліції, у поліції ніхто нічого не робив".

Тут політик натякає, що нібито Терехов став секретарем міськради завдяки цій схемі. Нагадаємо, його призначили на цю посаду 9 грудня минулого року. Геннадій Адольфович помер 17 грудня.

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Цитатами великих

Ігор Терехов, своєю чергою, каже, що не бачить для себе опонентів, а Добкіна називає "листом, забутим на пошті":

"Михайло Маркович Добкін? Знаєте, як казав Геннадій Адольфович? "Лист, забутий на пошті. Час минув". Тому більше про це говорити не будемо", – сказав Ігор Терехов у телепрограмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24".

Критику на адресу противника у виборчих перегонах Терехов у відповідях заперечує:

"Я взагалі не критикую нікого. Ви чули, щоб я колись критикував Добкіна? Запитайте у нього, чому його Кернес не пускав на поріг. Запитайте під час ефіру і нехай він відповість".

Як еліта не відбувся

Ігор Терехов небагатослівний у розмовах про Михайла Добкіна. Каже, що отримати високі посади йому свого часу вдалося завдяки дружбі з Кернесом:

"Я не вважаю Добкіна елітою Харкова... Бути у владі і бути елітою — це трошки різні речі. Його призначили — він став елітою. Він виграв вибори, бо був Геннадій Адольфович. Інакше він би їх не виграв ніколи. І це ми всі чудово розуміємо. А чи відбувся він як еліта чи ні — на мій погляд, ні", — так Терехов відповів на запитання журналістки Соні Кошкіної.

Нагадаємо, що з березня 2006 до березня 2010 року Добкін був мером Харкова. Коли крісло градоначальника отримав Геннадій Кернес, Добкін обійняв посаду голови Харківської ОДА.

У будь-якому разі вибори мера в Харкові 31 жовтня, тобто вже цієї неділі, покажуть, чиї промови були переконливішими для виборців.