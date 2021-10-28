Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть Подробности

Выборы в Харькове: как Добкин и Терехов устраивали перепалки, не подбирая выражений

Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
28 октября, 12:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Игорь Терехов и Михаил Добкин – лидеры электоральных симпатий в Харькове по всем соцопросам
Два главных соперника на предстоящих выборах городского главы Харькова / Коллаж "Сегодня"
Два главных соперника на предстоящих выборах городского главы Харькова / Коллаж "Сегодня"

По результатам соцопросов, на предстоящих выборах мэра Харькова уверено лидируют два кандидата: временно исполняющий полномочия Харьковского городского главы Игорь Терехов, который баллотировался от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", и лидер ОО "Наш Дом — Харьков" самовидвиженец Михаил Добкин.

Как друг о друге отзываются политические соперники — сайт "Сегодня" собрал самые яркие цитаты.

Реклама

Не политик, а марионетка

Михаил Добкин о своем главном конкуренте отзывается пренебрежительно. В интервью для YouTube-канала Klymenko Time политик утверждает, что Терехов не самостоятельный игрок, а им кто-то управляет:

"Я не слежу за Тереховым. Он мне по большому счету неинтересен. Он немножко серенький, немножко бледненький, немного седоватый — он безликий. Я слежу за теми, кто им управляет. Это более серьезные люди со своим характером, со своей харизмой. И эти люди надели Терехова на руку, как Петрушку, и из такого кукольного театра, из-за ширмочки, управляют им и процессами, происходящими в Харькове", — прокомментировал Добкин.

Слишком общительный во время пандемии

Добкин активно критикует Терехова за его социальные порывы. Временный глава Харькова часто устраивает массовые мероприятия и торжественные открытия в рамках предвыборной кампании, несмотря на карантинные ограничения:

Реклама

"23-24 числа в Харькове под эгидой исполняющего обязанности городского главы будет проводиться огромный фестиваль, на который свозят по разнарядке городского управления образования учителей, родителей и детей старших классов. Для того, чтобы показать, как народ ликует на празднике человека, которого хотят избрать. Мне даже сложно представить, какая цена этого праздника", — возмутился Михаил Маркович в недавнем эфире программы "Народ против з Наташей Влащенко".

Интересное наблюдение: почти всегда Добкин старается обратиться к своему конкуренту, упоминая только его должность. Фамилию Терехова в своих речах политик сознательно избегает.

Тайна смерти Кернеса

Во время пребывания покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса в клинике "Шарите", кто-то из окружения городского главы заполучил его электронную подпись. Затем благодаря этой подписи от его имени выдвигали людей на должности. Такое громкое заявление Добкин сделал в эфире программы "Хард с Влащенко":

"Я найду бумаги и выясню их природу происхождения, по которым от его имени выдвигали людей на конкретные должности в его отсутствие. И тогда мы рассмотрим этот клубок полностью. Почему он не размотан сегодня? Все просто. Длительное время полиция в Харьковской области работала на то, чтобы это скрыть, потому что одним из участников всех этих действий был непосредственно на тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков. Он и его ближайшая команда. Полиция все спускала на тормозах... Прокуратура Харьковской области делала все для того, чтобы эти документы дальше расследовали, но, так как это была подследственность полиции, в полиции никто ничего не делал".

Тут политик намекает, якобы Терехов стал секретарем горсовета благодаря этой схеме. Напомним, его назначили на эту должность 9 декабря прошлого года. Геннадий Адольфович умер 17 декабря.

Реклама

Цитатами великих

Игорь Терехов, в свою очередь, говорит, что не видит для себя оппонентов, а Добкина называет "письмом, забытым на почте":

"Михаил Маркович Добкин? Знаете, как говорил Геннадий Адольфович? "Письмо, забытое на почте. Время ушло". Поэтому больше об этом говорить не будем", — сказал Игорь Терехов в телепрограмме "Украина з Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Критику в адрес противника в избирательной гонке Терехов в своих ответах отрицает:

"Я вообще не критикую никого. Вы слышали, чтобы я когда-нибудь критиковал Добкина? Спросите у него, почему его Кернес не пускал на порог. Спросите во время эфира – и пусть он ответит".

Как элита не состоялся

Игорь Терехов немногословен в разговорах о Михаиле Добкине. Говорит, что получить высокие посты ему в свое время удалось благодаря дружбе с Кернесом:

"Я не считаю Добкина элитой Харькова... Быть во власти и быть элитой — это немножко разные вещи. Его назначили — он стал элитой. Он выиграл выборы, потому что был Геннадий Адольфович. Иначе он их не выиграл бы никогда. И это мы все прекрасно понимаем. А состоялся он как элита или нет — на мой вгляд, нет", — так Терехов ответил на вопрос журналистки Сони Кошкиной.

Напомним, что с марта 2006 по март 2010 года Добкин был мэром Харькова. Когда кресло градоначальника получил Геннадий Кернес, Добкин занял должность главы Харьковской ОГА.

В любом случае выборы мэра в Харькове 31 октября, то есть уже в это воскресенье, покажут, чьи речи были убедительнее для избирателей.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

28 октября 1991. Между Украиной и республикой Узбекистан в Ташкенте подписан договор об основах международных отношений

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.37

Российский рубль (₽)

0.3762

Евро (€)

30.64

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

150 204

заболело за неделю в Украине

+44%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять