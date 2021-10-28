Выборы в Харькове: как Добкин и Терехов устраивали перепалки, не подбирая выражений

Игорь Терехов и Михаил Добкин – лидеры электоральных симпатий в Харькове по всем соцопросам

Два главных соперника на предстоящих выборах городского главы Харькова / Коллаж "Сегодня"

По результатам соцопросов, на предстоящих выборах мэра Харькова уверено лидируют два кандидата: временно исполняющий полномочия Харьковского городского главы Игорь Терехов, который баллотировался от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", и лидер ОО "Наш Дом — Харьков" самовидвиженец Михаил Добкин.

Как друг о друге отзываются политические соперники — сайт "Сегодня" собрал самые яркие цитаты.

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Не политик, а марионетка

Михаил Добкин о своем главном конкуренте отзывается пренебрежительно. В интервью для YouTube-канала Klymenko Time политик утверждает, что Терехов не самостоятельный игрок, а им кто-то управляет:

"Я не слежу за Тереховым. Он мне по большому счету неинтересен. Он немножко серенький, немножко бледненький, немного седоватый — он безликий. Я слежу за теми, кто им управляет. Это более серьезные люди со своим характером, со своей харизмой. И эти люди надели Терехова на руку, как Петрушку, и из такого кукольного театра, из-за ширмочки, управляют им и процессами, происходящими в Харькове", — прокомментировал Добкин.

Слишком общительный во время пандемии

Добкин активно критикует Терехова за его социальные порывы. Временный глава Харькова часто устраивает массовые мероприятия и торжественные открытия в рамках предвыборной кампании, несмотря на карантинные ограничения:

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"23-24 числа в Харькове под эгидой исполняющего обязанности городского главы будет проводиться огромный фестиваль, на который свозят по разнарядке городского управления образования учителей, родителей и детей старших классов. Для того, чтобы показать, как народ ликует на празднике человека, которого хотят избрать. Мне даже сложно представить, какая цена этого праздника", — возмутился Михаил Маркович в недавнем эфире программы "Народ против з Наташей Влащенко".

Интересное наблюдение: почти всегда Добкин старается обратиться к своему конкуренту, упоминая только его должность. Фамилию Терехова в своих речах политик сознательно избегает.

Тайна смерти Кернеса

Во время пребывания покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса в клинике "Шарите", кто-то из окружения городского главы заполучил его электронную подпись. Затем благодаря этой подписи от его имени выдвигали людей на должности. Такое громкое заявление Добкин сделал в эфире программы "Хард с Влащенко":

"Я найду бумаги и выясню их природу происхождения, по которым от его имени выдвигали людей на конкретные должности в его отсутствие. И тогда мы рассмотрим этот клубок полностью. Почему он не размотан сегодня? Все просто. Длительное время полиция в Харьковской области работала на то, чтобы это скрыть, потому что одним из участников всех этих действий был непосредственно на тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков. Он и его ближайшая команда. Полиция все спускала на тормозах... Прокуратура Харьковской области делала все для того, чтобы эти документы дальше расследовали, но, так как это была подследственность полиции, в полиции никто ничего не делал".

Тут политик намекает, якобы Терехов стал секретарем горсовета благодаря этой схеме. Напомним, его назначили на эту должность 9 декабря прошлого года. Геннадий Адольфович умер 17 декабря.

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Цитатами великих

Игорь Терехов, в свою очередь, говорит, что не видит для себя оппонентов, а Добкина называет "письмом, забытым на почте":

"Михаил Маркович Добкин? Знаете, как говорил Геннадий Адольфович? "Письмо, забытое на почте. Время ушло". Поэтому больше об этом говорить не будем", — сказал Игорь Терехов в телепрограмме "Украина з Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Критику в адрес противника в избирательной гонке Терехов в своих ответах отрицает:

"Я вообще не критикую никого. Вы слышали, чтобы я когда-нибудь критиковал Добкина? Спросите у него, почему его Кернес не пускал на порог. Спросите во время эфира – и пусть он ответит".

Как элита не состоялся

Игорь Терехов немногословен в разговорах о Михаиле Добкине. Говорит, что получить высокие посты ему в свое время удалось благодаря дружбе с Кернесом:

"Я не считаю Добкина элитой Харькова... Быть во власти и быть элитой — это немножко разные вещи. Его назначили — он стал элитой. Он выиграл выборы, потому что был Геннадий Адольфович. Иначе он их не выиграл бы никогда. И это мы все прекрасно понимаем. А состоялся он как элита или нет — на мой вгляд, нет", — так Терехов ответил на вопрос журналистки Сони Кошкиной.

Напомним, что с марта 2006 по март 2010 года Добкин был мэром Харькова. Когда кресло градоначальника получил Геннадий Кернес, Добкин занял должность главы Харьковской ОГА.

В любом случае выборы мэра в Харькове 31 октября, то есть уже в это воскресенье, покажут, чьи речи были убедительнее для избирателей.