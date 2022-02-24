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"Ймовірність загинути на дорозі в рази більша": радник голови МВС Геращенко дав поради охочим покинути Київ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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24 лютого, 11:06
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Поліція не виїжджатиме на виїзди з оформлення ДТП без потерпілих
Антон Геращенко закликав киян не виїжджати із міста. Фото: колаж" "Сьогодні"
Антон Геращенко закликав киян не виїжджати із міста. Фото: колаж" "Сьогодні"

Радник голови МВС Антон Геращенко закликав киян не виїжджати на автомобілях, щоб не створювати пробки і не наражати себе на небезпеку. Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook у четвер, 24 лютого.

"Після вторгнення багато жителів Києва хочуть виїхати, щоб убезпечити свої сім'ї. На виїздах із Києва величезні пробки. Я б не рекомендував вам поїхати прямо зараз. Ви просто витратите багато годин, стоячи в пробках і нервуючи", – написав він.

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Геращенко також нагадав про необхідність дотримання правил дорожнього руху.

"Ймовірність загинути на дорозі в багато разів більша, ніж від російського вторгнення. Якщо ви, водій, потрапили в ДТП без жертв і травм, будь ласка обміняйтесь телефонами з іншим водієм і не загороджуйте дорогу тим, хто хоче проїхати", – зазначив радник міністра.

Крім того, Геращенко наголосив, що патрульна поліція не виїжджатиме на виїзди з оформлення ДТП без потерпілих, оскільки правоохоронці мають забезпечувати порядок на вулицях міст.

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Як повідомляв сайт "Сьогодні", вранці 23 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл було чутно по всій території України.

Російська військова техніка, у тому числі броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

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За заявою Генштабу ЗСУ, у районі проведення Операції об'єднаних сил були збиті літаки та вертоліт агресора.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про ситуацію в Україні та заявив, що президент наказав завдавати максимальних втрат загарбникам.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану:

  • Лікарні, поліклініки вся медична система столиці працює у посиленому режимі.
  • Метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.
  • Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.

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