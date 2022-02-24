"Вероятность погибнуть на дороге в разы больше": советник главы МВД Геращенко дал советы желающим покинуть Киев

Полиция не будет выезжать на выезды по оформлению ДТП без потерпевших

Антон Геращенко призвал киевлян не выезжать из города. Фото: коллаж" "Сегодня"

Советник главы МВД Антон Геращенко призвал киевлян не выезжать на автомобилях, чтобы не создавать пробки и не подвергать себя опасности. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook в четверг, 24 февраля.

"После вторжения многие жители Киева хотят выехать, чтоб обезопасить свои семьи. На выездах из Киева огромные пробки. Я бы не рекомендовал вам ехать прямо сейчас. Вы просто потратите много часов стоя в пробках и нервничая", – написал он.

Реклама

Геращенко также напомнил о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

"Вероятность погибнуть на дороге во много раз больше, чем от российского вторжения. Если вы, водитель, попали в ДТП без жертв и травм, пожалуйста обменяйтесь телефонами с другим водителем и не загораживайте дорогу тем, кто хочет проехать", – отметил советник министра.

Кроме того, Геращенко подчеркнул, что патрульная полиция не будет выезжать на выезды по оформлению ДТП без потерпевших, так как правоохранители должны обеспечивать порядок на улицах городов.

Реклама

Как сообщал сайт "Сегодня", утром 23 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

Реклама

По заявлению Генштаба ВСУ, в районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолет агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации в Украине и заявил, что президент отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения: