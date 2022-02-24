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"Вероятность погибнуть на дороге в разы больше": советник главы МВД Геращенко дал советы желающим покинуть Киев

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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24 февраля, 11:06
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Полиция не будет выезжать на выезды по оформлению ДТП без потерпевших
Антон Геращенко призвал киевлян не выезжать из города. Фото: коллаж" "Сегодня"
Антон Геращенко призвал киевлян не выезжать из города. Фото: коллаж" "Сегодня"

Советник главы МВД Антон Геращенко призвал киевлян не выезжать на автомобилях, чтобы не создавать пробки и не подвергать себя опасности. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook в четверг, 24 февраля.

"После вторжения многие жители Киева хотят выехать, чтоб обезопасить свои семьи. На выездах из Киева огромные пробки. Я бы не рекомендовал вам ехать прямо сейчас. Вы просто потратите много часов стоя в пробках и нервничая", – написал он.

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Геращенко также напомнил о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

"Вероятность погибнуть на дороге во много раз больше, чем от российского вторжения. Если вы, водитель, попали в ДТП без жертв и травм, пожалуйста обменяйтесь телефонами с другим водителем и не загораживайте дорогу тем, кто хочет проехать", – отметил советник министра.

Кроме того, Геращенко подчеркнул, что патрульная полиция не будет выезжать на выезды по оформлению ДТП без потерпевших, так как правоохранители должны обеспечивать порядок на улицах городов.

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Как сообщал сайт "Сегодня", утром 23 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

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По заявлению Генштаба ВСУ, в районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолет агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации в Украине и заявил, что президент отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:

  • Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
  • Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.
  • Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

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