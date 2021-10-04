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У Мінціфри задумалися про перетворення додатку "Дія" в соцмережу з сторіз

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 жовтня, 23:28
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Користувачі надали пораду запустити на державному рівні українську соцмережу
Передплатники сторінки міністра в Телеграм виявилися не проти ідеї / Колаж "Сьогодні"
Передплатники сторінки міністра в Телеграм виявилися не проти ідеї / Колаж "Сьогодні"

На фоні глобального збою в найпопулярніших в світі соцмережах Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пожартував, що ще трохи і в "Дії" доведеться робити стрічку новин і викладати свої пости.

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Реакція

Користувачі, як і очікувалося, розділилися на два табори. Одні схвально підтримували ідею і вказували на те, що ще і чат потрібно буде в "Дії" запустити.

Інші вельми серйозно вказували, що спочатку необхідно впровадити все державне управління в "Дію". Або для початку запустити на державному рівні українську соціальну мережу.

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Сам Федоров поспівчував Цукербергу, який через збій втратив мінімум 6,6 млрд доларів. "Як людина, яка має відношення до створення продуктів, якими користується багато людей, боюся уявити, що зараз відчуває команда Facebook, коли лежать відразу їх 3 продукту: Facebook, Instagram, WhatsApp ( ", – написав міністр.

Що таке "Дія"

Додаток "Дія" це

  • портал, який надає онлайн-сервіс ряду державних послуг;
  • мобільний додаток з електронними документами і даними про людину з реєстрів;
  • портал по онлайн-курсам: базовий по цифровій грамотності, для вчителів і для батьків "Онлайн-безпека дітей";
  • Портал для допомоги малому та середньому бізнесу;
  • Центри надання адміністративних послуг;

  • Спеціальний правовий режим для IT-індустрії.

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