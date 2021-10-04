В Минцифры задумались о превращении приложения "Дія" в соцсеть со сториз

На фоне глобального сбоя в самых популярных в мире соцсетях Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пошутил, что еще чуть-чуть и в "Дії" придется делать ленту новостей и выкладывать свои посты.
Реакция
Пользователи, как и ожидалось, разделились на два лагеря. Одни одобрительно поддерживали идею и указывали на то, что еще и чат нужно будет в "Дії" запустить.
Другие весьма серьезно указывали, что сначала необходимо внедрить все государственное управление в "Дію". Или для начала запустить на государственном уровне украинскую социальную сеть.
У соцсети Twitter глобальный сбой
Сам Федоров посочувствовал Цукербергу, который из-за сбоя потерял минимум 6,6 млрд долларов. "Как человек, который имеет отношение к созданию продуктов, которыми пользуется много людей, боюсь представить, что сейчас испытывает команда Facebook, когда лежат сразу их 3 продукта: Facebook, Instagram, WhatsApp ( ", – написал министр.
Что такое "Дія"
Приложение "Дія" это
- портал, который предоставляет онлайн-сервис ряда государственных услуг;
- мобильное приложение с электронными документами и данными о человеке из реестров;
- портал по онлайн-курсам: базовый по цифровой грамотности, для учителей и для родителей; "Онлайн-безопасность детей";
- Портал для помощи малому и среднему бизнесу;
- Центры предоставления административных услуг;
Специальный правовой режим для IT-индустрии.
Как развиваются события
- Утечка данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook не связана со сбоем.
- По всему миру легли Netflix, Tik-Tok, Instagram и другие сервисы. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к соцсетям.