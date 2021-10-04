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В Минцифры задумались о превращении приложения "Дія" в соцсеть со сториз

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 октября, 23:28
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Пользователи посоветовали запустить на государственном уровне украинскую соцсеть
Подписчики странички министра в Телеграм оказались не против идеи / Коллаж "Сегодня"
Подписчики странички министра в Телеграм оказались не против идеи / Коллаж "Сегодня"

На фоне глобального сбоя в самых популярных в мире соцсетях Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пошутил, что еще чуть-чуть и в "Дії" придется делать ленту новостей и выкладывать свои посты.

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Пользователи, как и ожидалось, разделились на два лагеря. Одни одобрительно поддерживали идею и указывали на то, что еще и чат нужно будет в "Дії" запустить.

Другие весьма серьезно указывали, что сначала необходимо внедрить все государственное управление в "Дію". Или для начала запустить на государственном уровне украинскую социальную сеть.

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Сам Федоров посочувствовал Цукербергу, который из-за сбоя потерял минимум 6,6 млрд долларов. "Как человек, который имеет отношение к созданию продуктов, которыми пользуется много людей, боюсь представить, что сейчас испытывает команда Facebook, когда лежат сразу их 3 продукта: Facebook, Instagram, WhatsApp ( ", – написал министр.

Что такое "Дія"

Приложение "Дія" это

  • портал, который предоставляет онлайн-сервис ряда государственных услуг;
  • мобильное приложение с электронными документами и данными о человеке из реестров;
  • портал по онлайн-курсам: базовый по цифровой грамотности, для учителей и для родителей; "Онлайн-безопасность детей";
  • Портал для помощи малому и среднему бизнесу;
  • Центры предоставления административных услуг;

  • Специальный правовой режим для IT-индустрии.

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