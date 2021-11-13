Від Кушнарьова до Кернеса: що зробили попередні мери Харкова для міста

Нині місто обзавелося новим міським головою — Ігорем Тереховим

Колишні міські голови Харкова Євген Кушнарьов та Геннадій Кернес/Колаж: "Сьогодні"

31 жовтня у Харкові відбулися позачергові вибори мера. На них переміг кандидат від Партії "Блок Кернеса — успішний Харків!" Ігор Терехов. У четвер, 11 листопада, він офіційно вступив на посаду міського голови. Що зробить новий мер Харкова — покаже майбутнє. А поки давайте згадаємо, що зробили для міста попередні міські голови.

Євген Кушнарьов (1990 — 1998)

Євген Кушнарьов/Фото: скріншот YouTube/телеканал р1

Реклама

Народився 29 січня 1951 року в Харкові. У 1968 році вступив до Харківського інженерно-будівного інституту, який закінчив 1973 року, здобувши кваліфікацію інженера-механіка. Брав безпосередню участь у розробці Конституції України, найважливіших законодавчих актів, проводив велику роботу з консолідації Верховної Ради України, зміцнення міжнародних зв'язків України. Був одним із лідерів Партії регіонів.

Євген Кушнарьов встановив стандарти роботи органів самоврядування — і дрес-коду, і поведінки, і правил підготовки документації. За час правління Кушнарьова Харків зобов'язаний і нинішнім гербом. За "Ріг достатку" депутати проголосували у 1995 році. За Євгена Кушнарьова в місті побудували останні дитсадок, школу і поліклініку — у його наступника грошей на такі масштабні проєкти вже не було. Крім того, саме перший мер 6 травня 1995 перерізав червону стрічку на вході станції "Держпром" — тоді ввели в експлуатацію перші п'ять станцій Олексіївської гілки метрополітену, наступні дві добудували майже через 10 років — у 2004-му.

Михайло Пилипчук (1998 — 2002)

Михайло Пилипчук/Фото: скріншот YouTube/телеканал р1

Реклама

Народився 25 жовтня 1946 року в місті Козятин Вінницької області. З 1969 року, після закінчення Київського політехнічного інституту, до 1982 року працював на Харківському заводі тракторних двигунів інженером-теплоенергетиком, секретарем комітету комсомолу, заступником начальника електроремонтного цеху, заступником секретаря та секретарем парткому заводу. У 1986 році брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Повернув звання "Почесний громадянин Харкова". Масштабних будівельних проєктів за Михайла Пилипчука не було. Єдине, що можна згадати — будівництво вольєра для ведмедів у зоопарку. Його, до речі, визнали найкращим у Європі. За часів Пилипчука розробили та затвердили статут територіальної громади. Також за другого міського голови з'явилася традиція відзначати дітей, що народилися у перші хвилини Нового року, вручаючи подарунки батькам.

Володимир Шумілкін (2002 — 2006)

Володимир Шумілкін/Фото: скріншот YouTube/телеканал р1

Реклама

Народився 12 травня 1959 року в Росії. У 1976 році Володимир Шумілкін вступив до Харківського вищого військового командного училища ім. Маршала Радянського Союзу Крилова М. І., яке закінчив у 1981 році з відзнакою та золотою медаллю. У 1988 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. У 1997 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого і отримав кваліфікацію юриста. У 1999 році набув кваліфікацію магістра державного управління, закінчивши Українську Академію державного управління при Президентові України.

На час правління Володимира Шумілкіна припало святкування 350-річчя Харкова. До круглої дати місту дісталася солідна фінансова допомога з держбюджету. Так що вдалося втілити такий масштабний проєкт, як реконструкція проспекту Леніна. Саме про неї передусім згадують харків'яни, коли мова заходить про те, що зробив Шумілкін для міста. У тому ж ювілейному 2004 році в Харкові з'явився поки що єдиний монумент роботи Зураба Церетелі — пам'ятник засновникам міста (відомий у народі, як козак Харько) і були відкриті дві нові станції метро — "Ботанічний сад" і "23 серпня". Саме Шумілкін ввів традицію святкувати Новий рік на площі Свободи, на одне з гулянь він навіть прийшов в образі Діда Мороза.

Михайло Добкін (2006 — 2010)

Михайло Добкін/Фото: сторінка в Facebook

Народився 26 січня 1970 року в Харкові. З 1993-го працював на виробничому підприємстві "Прогрес-90". У 1997 році вступив на навчання до Університету внутрішніх справ на факультет цивільного права. Наступного року був обраний депутатом Харківської міської ради по 73-му виборчому округу. Займався гуртовою торгівлею пально-мастильними матеріалами з 1999 по 2001 рік, був офіційним керівником компанії "Іст Ойл Груп", де працював його батько.

Михайло Добкін став першим мером Харкова, який наважився реформувати ЖКГ. При ньому з'явилися КП "Жилкомсервіс" та диспетчерська служба мерії 15-62 (тоді — 062). Він розвивав інфраструктуру та вперше почав займатися комунікаціями. Безумовно, найсерйознішим досягненням Михайла Добкіна на посаді мера можна назвати те, що при ньому місто завоювало право на проведення матчів Євро-2012. Крім того, за мера Добкіна у дворах Харкова почали активно встановлювати дитячі майданчики, а в парках реконструювали фонтани. Також поступово стали відкриватися закриті в 90-ті роки дитсадки, пройшла серйозна реформа служби швидкої допомоги.

Геннадій Кернес (2010 — 2020)

Геннадій Кернес/Фото: сторінка в Facebook

Народився 27 червня 1959 року в Харкові. Був звільнений від служби в армії за статтею 7-Б (психопатія). У 1977 році вступив до ПТУ № 14 і закінчив його у 1979 році за спеціальністю "кресляр-конструктор". За період свого життя притягався до кримінальної відповідальност, як на території України, так і Росії. Політикою почав цікавитися на початку 2000-х років.

Висловлювання Михайла Добкіна про те, що Геннадій Кернес є найкращим мером за історію незалежної України, прогриміло на весь Харків. Багато експертів погоджуються з цією думкою. Геннадію Кернесу дісталася велика частина напрацювань попередніх мерів. З наймасштабніших проєктів, яким дав старт Геннадій Кернес, — реконструкція проспекту Гагаріна і будівництво першого в Україні Діснейленду в парку Горького. У 2012 році успішно прийняв Євро-2012. У 2015 році повторно переміг на виборах міського голови, а у 2020-му, бувши вже при смерті, теж зайняв перше місце у виборчих перегонах.

Вибори мера Харкова 2021: як розвивалися події

Читайте також