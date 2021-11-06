Порошенко відповів, чи піде на вибори президента 2024 року

П'ятого президента України Петра Порошенка безпосередньо запитали журналісти про те, чи збирається він йти на майбутні президентські вибори. Політик розповів, від чого це залежатиме під час прямого ефіру ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" .
Плани
"Про це має замислюватись український народ, – відповів лаконічно Петро Олексійович . – Знаєте, президент – це криза кар'єрного зростання. Ти вже був усім. Моя мотивація не є пости. Моя мотивація – щоб зберегти та розвинути ті величезні реформи, той рух, ту швидкість, яку набрала Україна у русі до НАТО та Європейського Союзу. Сьогодні, на жаль, влада вдарила по гальмах ".
На уточнююче питання журналіста, чи все ж таки він братиме участь у виборах у 2024 році, політик сказав лише, що все залежатиме від людей.
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"Коли люди звернуться, я ухвалю рішення. Зараз я такого рішення не ухвалив", – сказав коротко лідер "Європейської солідарності" в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
Навколо Порошенка
- Вперше з 2019 року партія "Європейська солідарність" Петра Порошенка вийшла на перше місце за популярністю в Україні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15–18 жовтня.
- При цьому Петро Порошенко став фігурантом кримінального провадження про можливу змову з нардепом Віктором Медведчуком у здійсненні державної зради.
- У серпні Петра Порошенка не запросили на 30-ті роковини Незалежності України.
- 23 липня заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, виконуючий обов'язки тимчасового повіреного у справах США Джордж Кент зустрівся з Порошенком та обговорив низку важливих для України та США питань.