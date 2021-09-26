Вітренко: Україна в стилі Усика розбереться з Росією і "Північним потоком – 2"

Глава Нафтогазу не вірить в обіцянки США і Німеччини щодо гарантій для України через запуск російського газопроводу

Україна проти РФ буде технічною, як Усик. Колаж "Сьогодні"

Україна не має ілюзій щодо виконання США і Німеччиною гарантій, якщо Росія перестане виконувати зобов'язання щодо транзиту газу. Київ буде в міжнародному суді відстоювати свої інтереси.

Про це глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в програмі "Реальна політика" з Євгеном Кисельовим на телеканалі "Україна 24".

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Він пригадав слова одного з лідерів партії Меркель, мовляв, якщо Росія не буде виконувати зобов'язання щодо транзиту газу через Україну, то Німеччина прикриє "Північний потік – 2". Але глава "Нафтогазу" вважає цю заяву просто передвиборчим популізмом і не вірить в реальні дії Берліна.

"Українська стратегія полягає не в тому, щоб просити якісь гарантії і потім на них покладатися, бо у нас є сумний досвід Будапештського меморандуму, і ми не дуже віримо в такого роду гарантії", – сказав Вітренко.

Глава "Нафтогазу" уточнив, що Україна в протистоянні можливим порушенням Росії буде покладатися на силу права.

"Наша сила в правовій обгрунтованості нашої позиції. У нас є успішний досвід, коли ми перемагали Росію за допомогою сили права (Стокгольмський арбітраж). Наприклад, вчора був бій, де наш українець (Олександр Усик) переміг за рахунок боксерської техніки, майстерності, а не за рахунок фізичної сили. Джошуа був набагато більше, довше руки, всі говорили, що немає в Усика шансів, але за рахунок техніки і боксерської підготовки він переміг. Так само ми перемагали раніше "Газпром", будучи "андердогом", ніхто не вірив, що можемо перемогти... Якраз за рахунок цієї сили права ми перемогли і зараз хочемо зробити те ж саме", – пояснив Вітренко план України проти Росії.

Коли можуть запустити "Північний потік – 2"

Російський газопровід "Північний потік – 2", який повністю завершили 10 вересня, може отримати дозвіл на запуск на початку 2022 року.

Як заявляли раніше в Федеральному мережевому агентстві Німеччини (BNA), рішення про сертифікацію "Північного потоку – 2" буде ухвалено до 8 січня 2022 року.

Ще до завершення будівництва "Північного потоку – 2" в РФ заявляли, що газопровід почне роботу вже цього року, однак строки весь час переносилися.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна повинна отримати бронежилет від "Північного потоку – 2". Він підкреслив, що для нього дуже важливо, щоб Україна отримала гарантії не тільки на словах.