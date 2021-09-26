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Вітренко: Україна в стилі Усика розбереться з Росією і "Північним потоком – 2"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 вересня, 23:55
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Глава Нафтогазу не вірить в обіцянки США і Німеччини щодо гарантій для України через запуск російського газопроводу
Україна проти РФ буде технічною, як Усик. Колаж "Сьогодні"
Україна проти РФ буде технічною, як Усик. Колаж "Сьогодні"

Україна не має ілюзій щодо виконання США і Німеччиною гарантій, якщо Росія перестане виконувати зобов'язання щодо транзиту газу. Київ буде в міжнародному суді відстоювати свої інтереси.

Про це глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в програмі "Реальна політика" з Євгеном Кисельовим на телеканалі "Україна 24".

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Він пригадав слова одного з лідерів партії Меркель, мовляв, якщо Росія не буде виконувати зобов'язання щодо транзиту газу через Україну, то Німеччина прикриє "Північний потік – 2". Але глава "Нафтогазу" вважає цю заяву просто передвиборчим популізмом і не вірить в реальні дії Берліна.

"Українська стратегія полягає не в тому, щоб просити якісь гарантії і потім на них покладатися, бо у нас є сумний досвід Будапештського меморандуму, і ми не дуже віримо в такого роду гарантії", – сказав Вітренко.

Глава "Нафтогазу" уточнив, що Україна в протистоянні можливим порушенням Росії буде покладатися на силу права.

"Наша сила в правовій обгрунтованості нашої позиції. У нас є успішний досвід, коли ми перемагали Росію за допомогою сили права (Стокгольмський арбітраж). Наприклад, вчора був бій, де наш українець (Олександр Усик) переміг за рахунок боксерської техніки, майстерності, а не за рахунок фізичної сили. Джошуа був набагато більше, довше руки, всі говорили, що немає в Усика шансів, але за рахунок техніки і боксерської підготовки він переміг. Так само ми перемагали раніше "Газпром", будучи "андердогом", ніхто не вірив, що можемо перемогти... Якраз за рахунок цієї сили права ми перемогли і зараз хочемо зробити те ж саме", – пояснив Вітренко план України проти Росії.

Коли можуть запустити "Північний потік – 2"

  • Російський газопровід "Північний потік – 2", який повністю завершили 10 вересня, може отримати дозвіл на запуск на початку 2022 року.
  • Як заявляли раніше в Федеральному мережевому агентстві Німеччини (BNA), рішення про сертифікацію "Північного потоку – 2" буде ухвалено до 8 січня 2022 року.
  • Ще до завершення будівництва "Північного потоку – 2" в РФ заявляли, що газопровід почне роботу вже цього року, однак строки весь час переносилися.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна повинна отримати бронежилет від "Північного потоку – 2". Він підкреслив, що для нього дуже важливо, щоб Україна отримала гарантії не тільки на словах.

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