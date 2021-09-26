Витренко: Украина в стиле Усика разберется с Россией и "Северным потоком – 2"

Глава Нафтогаза не верит в обещания США и Германии относительно гарантий для Украины из-за запуска российского газопровода

Украина против РФ будет техничной, как Усик. Коллаж "Сегодня"

Украина не питает иллюзий относительно выполнения США и Германией гарантий, если Россия перестанет выполнять обязательства по транзиту газа. Киев будет в международном суде отстаивать свои интересы.

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в программе "Реальная политика" с Евгением Киселевым на телеканале "Украина 24".

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Он припомнил слова одного из лидеров партии Меркель, мол, если Россия не будет выполнять обязательства по транзиту газа через Украину, то Германия прикроет "Северный поток – 2". Но глава "Нафтогаза" считает это заявление просто предвыборным популизмом и не верит в реальные действия Берлина.

"Украинская стратегия заключается не в том, чтобы просить какие-то гарантии и потом на них полагаться, потому что у нас есть печальный опыт Будапештского меморандума, и мы не очень верим в такого рода гарантии", – сказал Витренко.

Глава "Нафтогаза" уточнил, что Украина в противостоянии возможным нарушениям России будет полагаться на силу права.

"Наша сила в правовой обоснованности нашей позиции. У нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию при помощи силы права (Стокгольмский арбитраж). Например, вчера был бой, где наш украинец (Александр Усик) победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но за счет техники и боксерской подготовки он победил. Так же мы побеждали раньше "Газпром", будучи "андердогами", никто не верил, что можем победить… Как раз за счет этой силы права мы победили и сейчас хотим сделать то же самое", – объяснил Витренко план Украины против России.

Когда могут запустить "Северный поток – 2"

Российский газопровод "Северный поток – 2", который полностью завершили 10 сентября, может получить разрешение на запуск в начале 2022 года.

Как заявляли ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA), решение о сертификации "Северного потока – 2" будет принято до 8 января 2022 года.

Еще до завершения строительства "Северного потока – 2" в РФ заявляли, что газопровод начнет работу уже в этом году, однако сроки все время переносились.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна получить бронежилет от "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что для него очень важно, чтобы Украина получила гарантии не только на словах.