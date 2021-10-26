Терехов пояснив, що станеться з проспектом Жукова

Лідер передвиборчої гонки у Харкові розповів механізм, як обійти закон про декомунізацію

"Вибори пройдуть, а маршал Жуков залишиться", - сказав недавно кандидат у мери Харкова Терехов / Колаж "Сьогодні"

У Харкові не поспішають виконувати закон про декомунізацію і завершити перейменування проспекту маршала Радянського Союзу і чотириразового Героя СРСР Георгія Жукова. Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов вчергове заявив, що міськрада у будь-якому разі буде боротися за збереження комуністичної назви проспекту Жукова.

Про це Ігор Терехов розповів в інтерв'ю каналу KishkiNa.

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Жорстка позиція

"Це моя життєва позиція, тому що у мене батько воював. Я з ним ходив ще зовсім дитиною на Меморіал кожне 9 травня, День Перемоги. Я щиро вважаю, що маршал Жуков є тією людиною, завдяки якій ми перемогли у війні. Тому я як відстоював, так і буду відстоювати маршала Жукова і те, що буде стояти пам'ятник маршалу Жукову. Так, він буде стояти, кому б там не хотілося, скільки б не відміняв суд рішень, якщо він скасує рішення. Коли скасує – тоді і поговоримо, тому що є юридичні нюанси. Скасують – приймемо нове. Історія буде тягнутися, поки не буде поставлена крапка, що незаконно, на мій погляд, перейменування цього проспекту", – висловив свою позицію секретар Харківської міськради, кандидат в мери міста Ігор Терехов.

За словами Терехова, сьогодні в Харкові проспект маршала Жукова сприймається людьми, тому що 90% жителів вважають, як і він, що маршал Жуков був тією людиною, завдяки якій була виграна Друга світова війна.

"Коли я задаю питання про маршала Жукова, то мені про це говорять. Якби ми тут перейменували Сумську в проспект Шухевича, як хотіли, то це б розкололо суспільство. А коли у нас є проспект маршала Жукова – це навпаки консолідує суспільство", – вважає Терехов.

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Історія перейменування

Баталії навколо назви проспекту в Харкові тривають у місті вже не перший рік.