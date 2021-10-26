Терехов объяснил, что произойдет с проспектом Жукова

Лидер предвыборной гонки в Харькове раскрыл механизм, как обойти закон о декоммунизации

"Выборы пройдут, а маршал Жуков останется", - сказал недавно кандидат в мэри Харькова Терехов / Коллаж "Сегодня"

В Харькове не спешат выполнять закон о декоммунизации и завершить переименование проспекта маршала Советского Союза и четырежды Героя СССР Георгия Жукова. Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов в очередной раз заявил, что горсовет в любом случае будет бороться за сохранение коммунистического названия проспекта Жукова.

Об этом Игорь Терехов рассказал в интервью каналу KishkiNa.

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Жесткая позиция

"Это моя жизненная позиция, потому что у меня отец воевал. Я с ним ходил еще совсем ребенком на Мемориал каждое 9 мая, День Победы. Я искренне считаю, что маршал Жуков является тем человеком, благодаря которому мы победили в войне. Поэтому я как отстаивал, так и буду отстаивать маршала Жукова и то, что будет стоять памятник маршалу Жукову. Да, он будет стоять, кому бы там не хотелось, сколько бы не отменял суд решений, если он отменит решение. Когда отменит – тогда и поговорим, потому что есть юридические нюансы. Отменят – примем новое. История будет тянуться, пока не будет поставлена точка, что незаконно, на мой взгляд, переименование этого проспекта", – высказал свою позицию секретарь Харьковского горсовета, кандидат в мэры города Игорь Терехов.

По словам Терехова, сегодня в Харькове проспект маршала Жукова воспринимается людьми, потому что 90% жителей считают, как и он, что маршал Жуков являлся тем человеком, благодаря которому была выиграна Вторая мировая война.

"Когда я задаю вопрос про маршала Жукова, то мне об этом говорят. Если бы мы здесь переименовали Сумскую в проспект Шухевича, как хотели, то это бы раскололо общество. А когда у нас есть проспект маршала Жукова — это наоборот консолидирует общество", — считает Терехов.

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История переименования

Баталии вокруг названия проспекта в Харькове длятся в городе уже не первый год.