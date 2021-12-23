Разумков указав на важливий прокол команди Зеленського щодо Донбасу

На початку президентства Зеленський говорив про миротворців, але тепер про це на Банковій навіть не згадують

Разумков (праворуч) здивований політикою Банкової щодо миротворців. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Разумков здивований, що Офіс президента відсторонився від ідеї розміщення миротворців ООН на Донбасі, що допомогло б вирішити багато питань та просунутися у виконанні Мінських угод. Про це він сказав в інтерв'ю Вістям.

На запитання, чому команда Зеленського відмовилася від миротворчої міжнародної місії, він відповів: "Я не знаю, я не був учасником цих процесів".

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Політик уточнив, що Офіс президента спочатку залучав до цього питання деяких нардепів, які входять до Тристоронньої контактної групи.

"Не знаю, чому пішли від цього процесу, хоча він був би найбільш правильним. Ми могли б вирішити питання припинення вогню, бо через миротворців стріляти небезпечно та незручно. Таким чином закрити кордон, взяти під контроль. І тоді це дало б можливість далі рухатися щодо "Мінська" (Мінських угод. – Ред.), зокрема проводити вибори", – сказав Разумков.

Миротворці на Донбасі