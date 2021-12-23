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Разумков указав на важливий прокол команди Зеленського щодо Донбасу

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
23 грудня, 16:29
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На початку президентства Зеленський говорив про миротворців, але тепер про це на Банковій навіть не згадують
Разумков (праворуч) здивований політикою Банкової щодо миротворців. Колаж "Сьогодні"
Разумков (праворуч) здивований політикою Банкової щодо миротворців. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Разумков здивований, що Офіс президента відсторонився від ідеї розміщення миротворців ООН на Донбасі, що допомогло б вирішити багато питань та просунутися у виконанні Мінських угод. Про це він сказав в інтерв'ю Вістям.

На запитання, чому команда Зеленського відмовилася від миротворчої міжнародної місії, він відповів: "Я не знаю, я не був учасником цих процесів".

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Політик уточнив, що Офіс президента спочатку залучав до цього питання деяких нардепів, які входять до Тристоронньої контактної групи.

"Не знаю, чому пішли від цього процесу, хоча він був би найбільш правильним. Ми могли б вирішити питання припинення вогню, бо через миротворців стріляти небезпечно та незручно. Таким чином закрити кордон, взяти під контроль. І тоді це дало б можливість далі рухатися щодо "Мінська" (Мінських угод. – Ред.), зокрема проводити вибори", – сказав Разумков.

Миротворці на Донбасі

  • У вересні 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що миротворча місія ООН має розміщуватися на кордоні з Росією у частині Донецької та Луганської областей, а не на лінії розмежування, як це пропонує російська сторона.
  • Тоді у Путіна відповіли, що немає жодної офіційної інформації про такі ініціативи українського президента, натякаючи, що нібито Україна офіційно не висувала такий варіант з "блакитними касками".
  • У вересні 2020 року на той момент міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що питання миротворчої місії на сході України поки що не знято з порядку денного, а лише відкладено.
  • У квітні 2021 року в МЗС РФ заявили, що зараз навіть не розглядається можливість введення миротворців ООН на Донбас.

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