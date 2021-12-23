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Разумков указал на важный "прокол" команды Зеленского по Донбассу

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
23 декабря, 16:29
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В начале президентства Зеленский говорил о миротворцах, но теперь об этом на Банковой даже не вспоминают
Разумков (справа) удивлен политикой Банковой по миротворцам. Коллаж "Сегодня"
Разумков (справа) удивлен политикой Банковой по миротворцам. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Дмитрий Разумков удивлен, что Офис президента отстранился от идеи размещения миротворцев ООН на Донбассе, что позволило бы решить много вопросов и продвинуться в выполнении Минских соглашений. Об этом он сказал в интервью Вестям.

На вопрос, почему команда Зеленского отказалась от миротворческой международной миссии, он ответил: "Я не в курсе, я не являлся участником этих процессов".

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Политик уточнил, что Офис президента изначально привлекал к этому вопросу некоторых нардепов, входящих в Трехстороннюю контактную группу.

"Не знаю, почему ушли от этого процесса, хотя он был бы наиболее правильным. Мы могли бы решить вопрос прекращения огня, потому что через миротворцев стрелять опасно и неудобно. Таким образом закрыть границу, взять под контроль. И тогда это дало бы возможность дальше двигаться по "Минску" (Минским соглашениям. – Ред.), в том числе проводить выборы", – сказал Разумков.

Миротворцы на Донбассе

  • В сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что миротворческая миссия ООН должна размещаться на границе с Россией в части Донецкой и Луганской областей, а не на линии разграничения, как это предлагает российская сторона.
  • Тогда у Путина ответили, что не имеют никакой официальной информации о таких инициативах украинского президента, намекая, что якобы Украина официально не выдвигала такой вариант с "голубыми касками".
  • В сентябре 2020 года на тот момент министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что пока вопрос миротворческой миссии на востоке Украине не снят с повестки, а лишь отложен.
  • В апреле 2021 года в МИД РФ заявили, что сейчас даже не рассматривается возможность введения миротворцев ООН на Донбасс.

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