При Зеленському такого ще не було. Журналіст заявив про небачені бойові дії на Донбасі

За словами Юрія Бутусова, зараз на Україні йде серйозний тиск з боку Росії

Росія продовжує нахабно зазіхати на українську землю. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що Росія зараз значно посилила активність на фронті. На його думку, російські війська зараз намагаються перехопити ініціативу.

Про це він заявив в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Реклама

"Якщо оцінювати кількість обстрілів, які зараз на фронті, кількість боєприпасів, які зараз вивалюють на наші позиції, на командні пункти, на вогневі позиції за останні 2 місяці, то Росія, на жаль, набагато активніше завдає ударів, ніж отримує ударів у відповідь. Сьогодні знову в черговий раз було бомбардування з дронів Авдіївки. Це не перший раз були вже артилерійські обстріли цього українського міста. Це вже не перша атака з повітря, коли скидають бомби дрони", – сказав журналіст.

За його словами, українське керівництво намагається не допустити з нашого боку настільки ж активних дій, які зараз завдають росіяни.

"Без сумнівів, що ці провокації чи обстріли, ця війна, яку зараз Росія посилює на Донбасі, – це теж стратегія тиску. Вона намагається досягти того, щоб Україна припинила спротив на Донбасі та вийшла на прямі перемовини на російських умовах як щодо питань окупованих територій, так і щодо енергетичних питань. Зараз дуже небезпечна ситуація. Я думаю, що за 2,5 роки президенства Володимира Зеленського зараз найсерйозніший тиск із боку Росії", – підсумував Бутусов.

Реклама

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що РНБО розгляне нові санкції проти окупантів.

Також нагадаємо, США звернулися до РФ у річницю Іловайської трагедії.