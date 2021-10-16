При Зеленском такого еще не было. Журналист заявил о невиданных боевых действиях на Донбассе

По словам Юрия Бутусова, сейчас на Украину идет серьезное давление со стороны России

Россия продолжает нагло посягать на украинскую землю. Коллаж "Сегодня"

Журналист Юрий Бутусов отметил, что Россия сейчас значительно усилила активность на фронте. По его мнению, российские войска сейчас пытаются перехватить инициативу.

Об это он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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"Российские войска пытаются сейчас перехватить инициативу. Если оценивать количество обстрелов, которые сейчас на фронте, количество боеприпасов, которые сейчас вываливают на наши позиции, на командные пункты, на огневые позиции за последние 2 месяца, то Россия, к сожалению, гораздо активнее наносит удары, чем получает ответные удары. Сегодня снова в очередной раз была бомбардировка с беспилотников Авдеевки. Это не первый раз были уже артиллерийские обстрелы этого украинского города. Это уже не первая атака с воздуха, когда сбрасывают бомбы", – сказал журналист.

По его словам, украинское руководство пытается не допустить с нашей стороны столь же активных действий, которые сейчас наносят русские.

"Без сомнений, что эти провокации или обстрелы, война, которую сейчас Россия усиливает на Донбассе, – это тоже стратегия давления. Она пытается добиться того, чтобы Украина прекратила сопротивление на Донбассе и вышла на прямые переговоры на российских условиях как по вопросам оккупированных территорий, так и по энергетическим вопросам. Сейчас очень опасная ситуация. Я думаю, что за 2,5 года президентства Владимира Зеленского сейчас самое серьезное давление со стороны России", – подытожил Бутусов.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что СНБО рассмотрит новые санкции против оккупантов.

Также напомним, США обратились к РФ в годовщину Иловайской трагедии.