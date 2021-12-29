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"Нічим добрим для нас це не закінчиться". Дев'ять підсумків року від Савіка Шустера та тривожний прогноз на 2022-й

Інтерв'ю
Богдан Амінов Богдан Амінов Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)
29 грудня, 05:25
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Телеведучий програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" дав велике інтерв'ю про головне у 2021 році
Савік Шустер: "Зеленський грає дуже добре роль президента. Але сценаристи та режисери дуже слабкі".
Савік Шустер: "Зеленський грає дуже добре роль президента. Але сценаристи та режисери дуже слабкі". / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст та телеведучий Савік Шустер у програмі Україна з Тиграном Мартіросяном поділився враженнями від року, що минає. Найяскравішою особистістю у 2021-му він назвав винахідника та мільярдера Ілона Маска, а героєм року в Україні – ексначальника Головного управління розвідки Василя Бурбу. Які ще події найбільше вразили Савіка Шустера, чого чекати у 2022 році та які перспективи у Зеленського? Далі – пряма мова.

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Емоція року – подив

Переважна моя емоція – це здивування, якщо не вживати іншого слова. Такого кінця цього року я, звісно, не передбачав. Це реально справжня несподіванка... Не хочу вживати такі слова, але це близько до шоку.

Вважаю, що я не єдиний, хто дуже глибоко здивований тим, що відбувається, і наскільки змінився глава держави та оточення довкола нього. Чому вони це роблять? Той сценарій, який вони собі намалювали, написали та уявили – не працює. Нині це чиста імпровізація. Це пошук сценарних поворотів.

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Імпровізація року – "держпереворот" Зеленського

Що означає промовити журналістам слово "переворот" і за кілька днів, виступаючи у Верховній Раді на щорічному посланні, про це взагалі не сказати? Це була одна серія серіалу – "перевороти" тощо. І це вже друга серія – там "переворотів" уже немає. Це все трохи бентежить, тому що не насправді уявляється життя людям, які керують країною, а в якихось сценарних історіях. Сценарії, які вигадуються і вкидаються у суспільство.

Пресконференція – повна, досконала імпровізація. Президент не був готовий до неї. Треба наголосити, що й питання журналістів не були підготовлені. Навіщо це було зроблено? Саме у відповіді на моє запитання і прозвучав цей "переворот". Це така новина, що лише актор може сказати з таким драматизмом. Це була новина всесвітня. Я не знаю країни, де є ЗМІ, де це не було першою новиною – переворот в Україні. Це йшло "сквозняком" (крізь усе. – Ред.)

Вони (влада в Україні. – Ред.) пишуть сценарій. Вони реально погані режисери. Зеленський грає дуже добре роль президента. Він грає роль президента чудово. Але сценаристи та режисери дуже слабкі. І це мене теж вражає. З іншого боку, це не сатира. Так. Тому що це трохи інший жанр. А звинуватити когось у перевороті – це зовсім інший жанр.

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Переломний момент року – санкції РНБО

Я думаю, що це момент, коли вони вирішили використати РНБО як інструмент каральної політики. Або просто каральний інструмент. Момент, у який це рішення було ухвалено. Я не знаю, у якому складі. Точно мав бути президент, бо він голова Ради національної безпеки і оборони. У момент, коли вони вирішили, що це прут, це наш інструмент, це наш лом.

Правове поле не відіграє жодної ролі. Мовляв, із цим інструментом у руках ми покараємо всіх, кого ми вважаємо, що треба покарати. Мовляв, ми собі розчистимо поле, ми реально пануватимемо ось із цим інструментом у руках. Ось цей момент, я вважаю, був початком кінця. Це дуже, до речі, більшовицький метод.

Я взагалі цього не розумію, повірте мені. Оця боротьба за канали, за що їм показувати. Розумієте, щось у житті треба робити взагалі. Пропагандою життя не поліпшиш. Не стане тобі життя приємнішим, не стануть ціни нижчими або не підвищуватимуться. Величезна кількість речей не зміниться, якщо ти таким чином постійно звертатимешся до народу і говоритимеш якісь речі, які не відбуваються.

Про футбольну несподіванку року – Шевченко

Андрій Шевченко не пішов із збірної України, його "пішли". Я з Андрієм Миколайовичем не розмовляв на цю тему, але розмовляв з іншими людьми. Я знаю, що Федерація повелася дуже некоректно. Це лагідно сказано. На мою думку, Андрій Миколайович залишився б тренером збірної.

Людина року – Маск

Ілон Маск – чому б і ні. З одного боку, це людина, яка мислить про майбутнє, вона робить багато речей для майбутнього. Ну і ще веде сатиричну програму Saturday Night Live. За це можна дати "Людину року". Це дуже яскрава особистість. Думаю, він найяскравіший. Я намагаюся думати, хто б міг ще, але поки що ніхто на думку не спадає.

Людина року в Україні – Бурба

Чисто суб'єктивно, я б "Людину року" дав Василю Бурбі та його хлопцям – за хоробрість, що вони, в принципі, вийшли у публічну площину. Для розвідника це як медика порушити клятву Гіппократа.

Вийти так, відкрито, — це була дуже зухвала операція (із затримання "вагнерівців" – Ред.), вона була зірвана. Вони вийшли і сказали, що в оточенні президента є "кріт", і ще гірше, що ми можемо опинитися в ситуації як у 2014 році, коли ми дізнаємось, що один міністр та інший керівник – громадяни Росії.

Прогноз року – нічим хорошим це не закінчиться

Можна вигадати все що завгодно. Влада, коли вона тяжіє до авторитаризму, – у неї розвивається якась конспірологічна креативність... Я не можу сказати, що вони (команда Зеленського. – Ред.) досягли вершин своєї креативності. Я думаю, що вони ще зроблять кілька кроків уперед. Нічим добрим це не закінчиться. Я зараз говорю і про них, і про нас. Про всіх. От нічим добрим це не закінчиться. Тому що вони чудово знають, що вони роблять. Що найстрашніше. От найстрашніше – що вони знають, що вони роблять.

Надія року – вакцина від усіх вірусів

Якого висновку я дійшов? Вірус зроблено в лабораторії, і він "утік". "Втік" до людини безпосередньо, не через тварину. Вірус – це ж уламок. Він сам не розмножується. Вірус сам не здатний жити. Йому потрібний господар. Він знайшов ідеального господаря. Причому ми з таким не стикалися.

"Вакцина" буде словом року в тій чи іншій варіації, доки ми не знайдемо щось подібне до пеніциліну, але від вірусу. Поки не був винайдений пеніцилін, люди помирали від найпростіших інфекцій. Тому що з бактеріями нічого не можна було зробити. Ось коли вчені дійдуть того, що буде універсальний засіб для боротьби з вірусами.

Тепер, звісно, все просувається набагато більшими темпами, ніж це було до середини ХХ століття. Все швидше. Великих зусиль кинуто на це. Я думаю, що є ймовірність винаходу цього в 2022 році.

Серіал року – "Гра в кальмара"

Від бідності, злиднів та наростання несправедливості. Тому що у світі, не кажучи тільки про Україну, – це зараз все COVID-19 підкреслив жирним шрифтом. Несправедливість, відсутність солідарності, що людство не може порозумітися між собою і різниця між багатими і бідними – це безодня. І як через цю прірву переступити, не впавши туди? Це, загалом, складно.

Побажання року – треба берегти себе

Це настільки навіть очевидно та банально з мого боку... Прожити цю зиму без замерзань, відключень та подібних пригод – це перше. І друге – це, звичайно ж, здоров'я. Ми розуміємо, що йдемо від одного мутанта до другого мутанта – треба берегти себе, правильно харчуватися, вести правильний спосіб життя. Так, ось така ситуація! І, загалом, треба вакцинуватися. Я сподіваюся, що ми через рік зустрінемося на телеканалі "Україна" і підіб'ємо підсумки 2022 року усміхаючись.

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