В країні немає питань, які не входять до нашої компетенції. Данилов про РНБО

РНБО робить дуже багато роботи, навіть таку, яку не можна показувати суспільству

Олексій Данилов про Раду нацбезпеки і оборони. Колаж: "Сьогодні"

Рада нацбезпеки і оборони – це особистий інструмент президента, який контролює владу, в тому числі, Кабінет міністрів. Склад ради формує виключно президент.

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Є кілька посад, які є обов'язковими для включення. Решту до складу ради набирає президент. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" секретар РНБО Олексій Данилов.

"Рада нацбезпеки і оборони – це конституційний орган, зафіксований в Конституції, є інструментом президента. Президент безпосередньо формує склад ради, формує тих людей, яких він вважає необхідними включити в його склад. Зазвичай це люди, які займають певні посади. Згідно із законом, є кілька посад, які є обов'язковими для включення. Решту до складу ради набирає президент, це здійснюється через укази президента ", – сказав Данилов.

Він зазначив, що будь-які питання – це питання національної безпеки. Питань, які не входять до їхньої компетенції, в країні не існує. Вода, війна або якісь інші речі – все це має відношення до національної безпеки.

"Тепер про те, що не всі розуміють – чим займається Рада нацбезпеки і оборони. Тут у мене є своє бачення. Справа в тому, що ми дуже багато роботи робимо такий, яку ми не можемо показувати суспільству. Ця організація координує діяльність всіх органів, займаються питаннями національної безпеки. Питань, які не входять до нашої компетенції, в країні не існує. Що б ми з вами не взяли, це питання національної безпеки. І війна, і вода, і якісь інші речі – все це має відношення до національної безпеки, так як обов'язок Президента, перш за все, це національна безпека, за яку він безпосередньо несе відповідальність, згідно з нашою Конституцією ", – підкреслив секретар РНБО.

Про що ще говорив Данилов в інтерв'ю

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов не бачить проблеми з можливим конфліктом інтересів в самому РНБО через закон про олігархів, про що заявляв спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Конфлікт інтересів полягає в тому, що олігархи можуть впливати на членів Радбезу і тоді постає питання – а чи повинен Радбез в такому випадку вести реєстр олігархів.

"Якщо він вважає, що когось із членів Радбезу можуть корумпувати, на його думку, олігархи, тоді треба вказувати, хто до цього схильний з 23 членів Ради безпеки і оборони, і може піддатися спокусі. Як? Так, як піддавалися і піддаються депутати ВР, приймаючи важливі закони, іноді закони, які є суперечливими з точки зору багатьох речей. Вплив олігархів на ВР є дуже великим. Ми можемо бачити це по прийнятих законів. це треба припиняти ", – сказав секретар РНБО.

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