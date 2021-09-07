Українській розвідці весь світ аплодує: Зеленський про спецоперацію в Кабулі

Глава держави розповів розвідникам, які їх чекають зміни і що для цього вже зроблено

Зеленський похвалив розвідників за операцію в Кабулі. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський привітав співробітників Головного управління розвідки Міноборони України з професійним святом і похвалив за блискучу рятувальну операцію в Афганістані.

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Про це повідомляє ОПУ.

За його словами, одну з ключових ролей у війні з Росією відіграють саме розвідники.

"З вами ми завжди бачимо, з вами ми завжди чуємо. Ми знаємо й діємо. З вами ми завжди здатні запобігти загрозам і здолати будь-які виклики. З вами ми завжди на кілька кроків попереду. І тому попереду на нас із вами чекає тільки перемога", – сказав глава держави.

Зеленський виступив перед розвідниками. Фото: president.gov.ua

Особливо він відзначив майстерність наших розвідників під час спецоперації з евакуації майже 700 українців з Кабула (Афганістан).

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"Це унікальна, зразкова й блискуча операція. Сьогодні українській воєнній розвідці весь світ аплодує стоячи. Для того щоб знайти та евакуювати людей, які фактично потрапили в пастку, спецпризначенці ГУР вийшли за межі контрольованої території аеропорту і в максимально небезпечній обстановці знаходили, забирали й рятували людей. Вони зробили те, на що не наважилась жодна інша евакуаційна місія жодної іншої країни", – сказав Зеленський.

Зеленський про реформу військової розвідки

Вагомим кроком для вдосконалення системи військової розвідки є ухвалення закону "Про розвідку".

Особливу важливість має Стратегія воєнної безпеки України – це перший за історію незалежності стратегічний документ оборонного планування.

Прийнята Національна розвідувальна програма на 2021-2025 роки, яка націлена на розвиток і зміцнення розвідувальних можливостей нашої держави.

Введено передові методи збору, обробки, аналізу і передачі інформації, прийнято нові підходи у відборі і підготовці кадрів, розвідники отримали сучасні види озброєння і техніку нового покоління.

Посилено оперативні та агентурні можливості, а також потенціал радіоелектронної, повітряної і космічної розвідки.

Президент також вручив розвідникам державні нагороди та присвоїв вищі офіцерські звання, оглянув зразки зброї і засоби розвідки, які знаходяться на озброєнні.

Читайте в нашому ексклюзивному репортажі, як спецназівці рятували українців з кабульського пекла. Задіяні в операції військові надягали яскраві державні прапори, щоб цивільні могли безперешкодно ідентифікувати українців.

Як повідомляли новини "Сьогодні", минулого року Зеленський розповідав про плани на військову розвідку до 2025 року, а керівник Головного управління розвідки, зі свого боку, називав основні загрози для України.