Украинской разведке весь мир аплодирует: Зеленский о спецоперации в Кабуле

Глава государства рассказал разведчикам, какие их ждут изменения и что для этого уже сделано

Зеленский похвалил разведчиков за операцию в Кабуле. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский поздравил сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины с профессиональным праздником и похвалил за блестящую спасательную операцию в Афганистане.

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Об этом сообщает ОПУ.

По его словам, одну из ключевых ролей в войне с Россией играют именно разведчики.

"С вами мы всегда видим, с вами мы всегда слышим. Мы знаем и действуем. С вами мы всегда способны предотвратить угрозу и преодолеть любые вызовы. С вами мы всегда на несколько шагов впереди. И поэтому впереди нас с вами ждет только победа", – сказал глава государства.

Зеленский выступил перед разведчиками. Фото: president.gov.ua

Особенно он отметил мастерство наших разведчиков во время спецоперации по эвакуации почти 700 украинцев из Кабула (Афганистан).

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"Это уникальная, образцовая и блестящая операция. Сегодня украинской военной разведке весь мир аплодирует стоя. Для того, чтобы найти и эвакуировать людей, которые фактически попали в ловушку, спецназовцы ГУР вышли за пределы контролируемой территории аэропорта и в максимально опасной обстановке находили, забирали и спасали людей. Они сделали то, на что не решилась ни одна другая эвакуационная миссия никакой другой страны", – сказал Зеленский.

Зеленский о реформе военной разведки

Весомым шагом для совершенствования системы военной разведки является принятие закона "О разведке".

Особую важность имеет Стратегия военной безопасности Украины – это первый за историю независимости стратегический документ оборонного планирования.

Принята Национальная разведывательная программа на 2021-2025 годы, которая нацелена на развитие и укрепление разведывательных возможностей нашего государства.

Введены передовые методы сбора, обработки, анализа и передачи информации, приняты новейшие подходы в отборе и подготовке кадров, разведчики получили современные виды вооружения и технику нового поколения.

Усилены оперативные и агентурные возможности, а также потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.

Президент также вручил разведчикам государственные награды и присвоил высшие офицерские звания, осмотрел образцы оружия и средства разведки, которые находятся на вооружении.

Читайте в нашем эксклюзивном репортаже, как спецназовцы спасали украинцев из кабульского ада. Задействованные в операции военные надевали яркие государственные флаги, чтобы гражданские могли беспрепятственно идентифицировать украинцев.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Зеленский рассказывал о планах на военную разведку до 2025 года, а руководитель Главного управления разведки, в свою очередь, называл основные угрозы для Украины.