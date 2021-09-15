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СБУ закрила дві справи про посягання на життя Зеленського, ще три розслідують

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
15 вересня, 01:03
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В СБУ не озвучили подробиці виробництв і імена фігурантів

СБУ закрила дві кримінальні справи за посягання на життя президента України Володимира Зеленського через відсутність складу кримінального злочину.

Про це пише Детектор медіа.

Кримінальні виробництва

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У трьох справах досудове розслідування триває, одна справа направлена до суду. У пресцентрі уточнили, що з дня інавгурації Зеленського в 2019 році проводили досудове розслідування в чотирьох кримінальних провадженнях про зазіхання на життя президента по ст. 112 КК України і в двох виробництвах за фактом погрози вбивством, заподіяння шкоди здоров'ю президента по ст. 346 КК України.

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З них:

  • одне кримінальне провадження за ст. 346 КК України направлено до суду з обвинувальним актом
  • дві кримінальні провадження у ст. 112 КК України закриті за відсутністю складу кримінального злочину
  • в трьох кримінальних виробництвах досудове розслідування поки триває.
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Нагадаємо, під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва 43-річному чоловікові, який напередодні захопив приміщення Кабінету міністрів, утримував людей і погрожував підірвати себе гранатою, повідомлено про підозру.

4 серпня Володимир Прохнич увірвався в Кабмін, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться підірвати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло.

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