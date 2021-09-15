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СБУ закрыла два дела о посягательстве на жизнь Зеленского, еще три расследуют

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
15 сентября, 01:03
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В СБУ не озвучили подробности производств и имена фигурантов

СБУ закрыла два уголовных дела по посягательству на жизнь президента Украины Владимира Зеленского из-за отсутствия состава уголовного преступления.

Об этом пишет Детектор медиа.

Уголовные производства

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В трех делах досудебное расследование продолжается, одно дело направлено в суд. В пресс-центре уточнили, что со дня инаугурации Зеленского в 2019 году проводили досудебное расследование в четырех уголовных производствах о посягательстве на жизнь президента по ст. 112 УК Украины и в двух производствах по факту угрозы убийством, причинения вреда здоровью президента по ст. 346 УК Украины.

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Из них:

  • одно уголовное производство по ст. 346 УК Украины направлено в суд с обвинительным актом
  • два уголовных производства по ст. 112 УК Украины закрыты за отсутствием состава уголовного преступления
  • в трех уголовных производствах досудебное расследование пока продолжается.
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Напомним, под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева 43-летнему мужчине, который накануне захватил помещение Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой, сообщено о подозрении.

4 августа Владимир Прохнич ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату. Простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взорвать гранату. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация, но до этого не дошло.

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