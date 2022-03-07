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Рінат Ахметов про війну: Головне – допомогти людям, я все для цього зроблю

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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7 березня, 15:00
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Напад Росії на Україну – це злочин проти людяності, каже бізнесмен
Рінат Ахметов не збирається залишати Україну
Рінат Ахметов не збирається залишати Україну

Власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов вважає військовим злочином вторгнення Росії та бомбардування міст. Він сконцентрував увесь свій бізнес на допомогу людям, які постраждали від агресора. Про це він розповів Радіо Свобода.

Про війну дізнався прямо в ліжку

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"Новина про початок війни застала мене вдома, у Києві, у моєму ліжку. Я спав, до мене забіг мій помічник зі словами "Рінате Леонідовичу, прокидайтеся! Нас бомблять, почалася війна!". Я в страшному сні не міг уявити, що бомбитимуть Харків та Київ, бомбитимуть житлові будинки та госпіталі. А зараз руйнують наші села, міста, інфраструктуру… Найстрашніше – страждають та гинуть мирні люди", – сказав бізнесмен.

Головне – допомогти людям та армії

Рінат Ахметов назвав агресію Росії проти України військовим злочином та злочином проти людяності. Тому його бізнес став на допомогу людям, які страждають від дій російського агресора.

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"У мене серце кров'ю обливається від того, що зараз відбувається у Маріуполі: від того, що маріупольці ховаються від обстрілу в цехах наших заводів. Наші енергетики роблять все можливе та неможливе для того, щоб було світло та тепло. Сьогодні весь наш бізнес, усі наші підприємства сконцентровані лише на одному: допомагати людям вижити, робити все, щоб вони не залишилися наодинці із лихом. І все, що в моїх силах, я роблю і робитиму для цього. Особисто я в Україні і не збираюся нікуди їхати. Мій Фонд (Фонд Ріната Ахметова. – Ред.) допомагає людям вижити: постачає продукти, медикаменти, а бізнеси СКМ допомагають українській армії захищати суверенітет нашої країни", – сказав він.

Україну відновимо, будуть інвестиції

Бізнесмен не рахує гроші, витрачені на допомогу простим людям і нашим військовим, а обіцяє й надалі допомагати.

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"Я хочу висловити слова найбільшої подяки всій міжнародній спільноті за те, як вони підтримують Україну та борються за Україну. У нас міжнародна компанія, тому кожен співробітник СКМ зараз робить все, щоб донести правду нашим західним партнерам про те, що відбувається в Україні, та просить допомогти українцям. Я впевнений, що настане час, коли ми відбудуємо Україну. Я інвестуватиму всі свої сили та засоби, щоб Україна відновилася і стала сильною та процвітаючою країною", – резюмував Рінат Ахметов.

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