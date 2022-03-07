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Ринат Ахметов о войне: Главное – помочь людям, я все для этого сделаю

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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7 марта, 15:00
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Нападение России на Украину – это преступление против человечности, говорит бизнесмен
Ринат Ахметов не собирается покидать Украину
Ринат Ахметов не собирается покидать Украину

Владелец SCM бизнесмен Ринат Ахметов считает вторжение России и бомбардировку городов военным преступлением. Он сконцентрировал весь свой бизнес на помощи людям, которые пострадали от агрессора. Об этом он рассказал Радио Свобода.

О войне узнал прямо в кровати

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"Новость о начале войны застала меня дома, в Киеве, в моей кровати. Я спал, ко мне забежал мой помощник со словами "Ринат Леонидович, просыпайтесь! Нас бомбят, началась война!". Я в страшном сне не мог представить, что будут бомбить Харьков и Киев, бомбить жилые дома и госпитали. А сейчас разрушают наши села, города, инфраструктуру… Самое страшное – страдают и гибнут мирные люди", – сказал бизнесмен.

Главное – помочь людям и армии

Ринат Ахметов назвал агрессию России против Украины военным преступлением и преступлением против человечности. Поэтому его бизнес встал на помощь людям, страдающим от действий российского агрессора.

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"У меня сердце кровью обливается от происходящего сейчас в Мариуполе: от того, что мариупольцы прячутся от обстрела в цехах наших заводов. Наши энергетики делают все возможное и невозможное для того, чтобы было светло и тепло. Сегодня весь наш бизнес, все наши предприятия сконцентрированы только на одном: помогать людям выжить, делать все, чтобы они не остались наедине с бедой. И все, что в моих силах, я делаю и буду делать для этого. Лично я в Украине и не собираюсь никуда уезжать. Мой Фонд (Фонд Рината Ахметова. – Ред.) помогает людям выжить: поставляет продукты, медикаменты, а бизнесы СКМ помогают украинской армии защищать суверенитет нашей страны", – сказал он.

Украину восстановим, будут инвестиции

Бизнесмен не считает деньги, потраченные на помощь простым людям и нашим военным, а обещает и дальше оказывать всевозможную помощь.

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"Я хочу выразить слова величайшей благодарности всему международному сообществу за то, как они поддерживают Украину и борются за Украину. У нас международная компания, поэтому каждый сотрудник СКМ сейчас делает все, чтобы донести правду нашим западным партнерам о том, что происходит в Украине, и просит помочь украинцам. Я уверен, что придет время, когда мы отстроим Украину. Я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной", – резюмировал Ринат Ахметов.

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