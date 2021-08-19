Прикордонні землі повернуть державі: Зеленський ввів в дію рішення РНБО

Державні органи проведуть повну інвентаризацію земель шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону

На кордон йде велика земельна перевірка. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національно безпеки оборони у сфері захисту державного кордону. Держава планує забрати або викупити прикордонні землі, що знаходяться у приватному користуванні.

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Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

На засіданні РНБО 30 липня прийшли до висновку, що прикордонна інфраструктура облаштована неналежним чином для охорони кордону. Тому для розвитку і вдосконалення загальнодержавної системи захисту державного кордону та створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва прийнято рішення забезпечити протягом 6 місяців наступне:

провести інвентаризацію земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, з визначенням власників і користувачів земельних ділянок, кадастрових номерів, цільового призначення та форми власності;

припинити право дії постійного користування земельними ділянками (або їх частинами) у заповідних зонах;

вжити заходів щодо вилучення (відчуження) земельних ділянок (або їх частин), наданих землекористувачам в постійне або тимчасове користування із земель державної та комунальної власності і передати в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби;

викупити з метою подальшої передачі Держприкордонслужбі земельних ділянок і розміщених на них об'єктів нерухомості, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб в межах 30-50 метрів уздовж кордону;

примусово вилучати земельні ділянки у зазначеній зоні для передачі прикордонникам, якщо не вдасться домовитися з власниками про викуп цієї землі.

Зеленський також наказав завершити договірно-правове оформлення державного кордону та його облаштування, встановити відповідні знаки, інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, огорожі, комунікації прикордонників.

РНБО – зброя Зеленського

З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв в законі" і кримінальних авторитетів.

30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.

Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один з видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо при необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.

Нагадаємо, Україна з 5 серпня посилила COVID-правила перетину кордону. Тепер через держкордон, адмінкордон з Кримом і КПП на Донбасі без самоізоляції не пройдеш.

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Також ми писали, що тепер жителів ОРДЛО не штрафуватимуть за незаконний перетин українського кордону з Росії, але за однієї умови.