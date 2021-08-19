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Приграничные земли вернут государству: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
19 августа, 11:32
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Государственные органы проведут полную инвентаризацию земель шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы
На границу идет большая земельная проверка. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy
На границу идет большая земельная проверка. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национально безопасности обороны в сфере защиты государственной границы. Государство планирует забрать или выкупить приграничные земли, находящиеся в частном пользовании.

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Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

На заседании СНБО 30 июля пришли к выводу, что пограничная инфраструктура обустроена ненадлежащим образом для охраны границы. Поэтому для развития и совершенствования общегосударственной системы защиты государственной границы и создания благоприятных условий для развития трансграничного сотрудничества принято решение обеспечить в течение 6 месяцев следующее:

  • провести инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, с определением владельцев и пользователей земельных участков, кадастровых номеров, целевого назначения и формы собственности;
  • прекратить право действия постоянного пользования земельными участками (или их частями) в заповедных зонах;
  • принять меры по изъятию (отчуждению) земельных участков (или их частей), предоставленных землепользователям в постоянное или временное пользование из земель государственной и коммунальной собственности и передать в постоянное пользование военным частям Госпогранслужбы;
  • выкупить с целью последующей передачи Госпогранслужбе земельных участков и размещенных на них объектов недвижимости, находящихся в собственности юридических и физических лиц в пределах 30-50 метров вдоль границы;
  • принудительно изымать земельные участки в указанной зоне для передачи пограничникам, если не удастся договориться с владельцами о выкупе этой земли.

Зеленский также приказал завершить договорно-правовое оформление государственной границы и ее обустройство, установить соответствующие знаки, инженерно-технические и фортификационные сооружения, ограждения, коммуникации пограничников.

СНБО – оружие Зеленского

  • С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше еще не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.
  • 30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.
  • Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Напомним, Украина с 5 августа ужесточила COVID-правила пересечения границы. Теперь через госграницу, админграницу с Крымом и КПП на Донбассе без самоизоляции не пройдешь.

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Также мы писали, что теперь жителей ОРДЛО не будут штрафовать за незаконное пересечение украинской границы из России, но при одном условии.

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